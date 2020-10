Blisko 20 mln zł dla startupów. Łącznie 390 mln zł

Młodzi przedsiębiorcy z Polski wschodniej mogą otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania. Po wprowadzeniu produktu na rynek będą w stanie przeprowadzić szereg działań służących dalszej ekspansji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 5. rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” wybrała 21 startupów ze wschodniej Polski gotowych do wprowadzenia produktu na rynek i systematycznego zwiększania sprzedaży. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 1 mln zł. Pula środków w trwającym do 30 grudnia 2021 r. konkursie wynosi 390 mln zł.

Celem konkursu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych.

Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania. Po wprowadzeniu produktu na rynek będą w stanie przeprowadzić szereg działań służących dalszej ekspansji. Ze swoimi produktami startupy mają szansę zaistnieć również na arenie międzynarodowej. W rozstrzygniętej w październiku 5. rundzie konkursu rekomendowaliśmy do wsparcia najlepsze pomysły na kwotę blisko 20 mln zł - powiedziała Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

Przedsiębiorcy z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego muszą dysponować wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Otrzymane środki przeznaczyć można na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego czy wynagrodzenie pracy personelu. Dofinansowanie może być wykorzystane również na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych, podano także.

W 5. rundzie konkursu najwięcej zarekomendowanych projektów skierowanych jest do branży IT, medycyny i zdrowia, nieruchomości, edukacji oraz rolnictwa. Rekomendacje otrzymały wnioski z platform startowych: Unicorn Hub, Idealist, Start in Podkarparckie i Wschodni Akcelerator Biznesu.

PARP wydłużyła nabór wniosków o kolejne rundy, do 30 grudnia 2021 r. O 90 mln zł zwiększył się również budżet konkursu i obecnie wynosi 390 mln zł.

ISBnews/RO