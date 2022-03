NCBR wybrało 10 startupów do programu akceleracji w Nevadzie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało 10 startupów, które wezmą udział w programie akceleracyjnym w stanie Nevada w USA, podało NCBR. Ostatnie tygodnie to intensywny czas w programie. Działanie akceleracyjne NCBR-NAP ma umożliwić rozpoczęcie długofalowej współpracy między firmami i instytucjami z Polski i Nevady w różnych obszarach innowacyjności, takich jak np. medycyna, edukacja, innowacyjne rolnictwo. Ma to przyczynić się do komercjalizacji oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspierania kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej

Ostatnie dwa miesiące były czasem kluczowego etapu w programie NCBR-NAP, bezpośrednio poprzedzającego wybór zwycięskich startupów. W połowie lutego w Warszawie odbył się Bootcamp Warsaw, będący dla startupów czasem intensywnych warsztatów, pracy w grupach, konsultacji eksperckich i dyskusji. W ciągu 4 dni spotkań z ekspertami z Polski i USA firmy poznały również ofertę i specyfikę stanu Nevada. Ta dawka wiedzy posłużyła startupom do przygotowania swoich wystąpień podczas Demo Day, który odbył się 24 lutego br. Każdy podmiot miał kilka minut na prezentację typu ‘elevator pitch’, czyli w zwięzłej, ale przekonującej formule - czytamy w komunikacie.

Prezentacje uczestników programu zostały poddane ocenie. Komisja Oceniająca w porozumieniu z Biurem Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego przyznała każdemu podmiotowi punkty zgodnie z regulaminem programu. Dziesięć najwyżej ocenionych startupów zostało rekomendowanych do udziału w procesie akceleracji prowadzonym na terenie Stanu Nevada: Salesbook, Flex and Robust Systems, Ideal Bistro, Flyzone, SOLHOTAIR, Expansio, Prime Bit Games, NANOO Printers, VEO, Weartech Solutions, wskazano również.

Sam proces akceleracji potrwa kilka dni, a jego program ramowy będzie dostosowany do profilu wybranych startupów. Akceleracja będzie uwzględniała wsparcie mentorów dopasowanych do etapu rozwoju startupów, organizację spotkań z firmami i instytucjami gospodarczymi oraz wizyt studyjnych w globalnych korporacjach zlokalizowanych w Stanie Nevada.

NCBR-Nevada Acceleration Program jest pierwszym tego typu projektem realizowanym na podstawie memorandum o współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada. Jest to także jedyny program akceleracyjny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i USA, który adresowany jest do firm z całej Polski. Szczególna wartość tego projektu to starannie wyselekcjonowane wsparcie mentorskie dla firm z Polski, które ma pomóc w skutecznym wejściu na rynek amerykański oraz, na co liczymy wraz z NCBR, również globalny - powiedział dyrektor ds. handlu międzynarodowego w Biurze Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego Paweł Pietrasieński, cytowany w komunikacie.

Pilotażowa edycja programu NCBR-NAP została uruchomiona przez Centrum w 2020 roku. Celem programu jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Stanu Nevada poprzez akcelerację wyłonionych w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych na rynku amerykańskim, przy skorzystaniu z doświadczenia mentorów ze Stanu Nevada i związanych z nimi instytucji.

Czytaj też: Stać nas na SMR, ale potrzebujemy debaty o finansowaniu

isbnews.pl/mt