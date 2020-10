Szpitale na skraju wydolności, przeciążone kadry!

Niektóre szpitale dochodzą do skraju wydajności, kadry medyczne są niezwykle obciążone, a laboratoria diagnostyczne balansują na skraju efektywności. W tej sytuacji stosowanie się do obostrzeń jest kluczowe dla walki z koronawirusem - powiedział epidemiolog Artur Białoszewski.

„Obostrzenia ogłoszone w czwartek przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego to jest dobry krok, wpisujący się w narrację, która powinna być prowadzona, z punktu widzenia epidemiologa” - ocenił Białoszewski.

Jego zdaniem, „przy obecnym wzroście obserwowanych zakażeń można dostrzec, że transmisja wirusa SARS-CoV-2 zachodzi gwałtowniej w populacji niż się spodziewaliśmy. Teraz kluczowe jest stosowanie się do zaleceń przeciwepidemicznych”.

„Wiele osób wątpi w istnienie tego wirusa czy też jego +zjadliwość+, czyli zdolność do wywołania ciężkiej choroby, między innymi dlatego, że nie miały bezpośredniej styczności z osobą, która ciężko przechodziła COVID-19. W takiej sytuacji trudno jest im uwierzyć w realne zagrożenie. Ale takich osób będzie coraz mniej, bo wirus wciąż się rozprzestrzenia” - mówił ekspert.

Dlatego - podkreślił - trzeba przestrzegać tych podstawowych zasad noszenia maseczki, zachowywania dystansu fizycznego. „Róbmy to przede wszystkim dla siebie, dla naszych bliskich, rodzin, a nie dla innych. Kiedy zrozumiemy, że robimy to dla siebie, a nie dla trudnej do określenia populacji, to łatwiej będzie nam się dostosować i - co za tym idzie - ograniczyć ryzyko zakażenia i rozprzestrzenianie się wirusa” - wskazał.

Białoszewski podkreślił również, że społeczeństwo powinno zrozumieć, iż po okresie zwiększonej zapadalności i zakończeniu epidemii wirus nie zniknie ze środowiska. „Wiele osób porównuje sytuację do pandemii świńskiej grypy z 2009 roku, która również rozpoczęła się w Azji, a następnie po roku wygasła i przestała stanowić zagrożenie” - tłumaczył. „Przewiduję, iż SARS-CoV2 to patogen, który będzie już stale obecny w naszym środowisku. Dołączy on do grupy koronawirusów, które znamy od lat 60. dwudziestego wieku. One dotychczas, co sezon, odpowiadały za około 15 - 30 proc. zakażeń grypopodobnych i każdy z nas, prędzej czy później, będzie miał styczność z SARS-CoV-2” - przekonywał ekspert.

Jak dodał, nie znamy kierunku mutacji tego koronawirusa. „Już teraz są identyfikowane różne szczepy, mniej i bardziej zjadliwe oraz obciążające układ odpornościowy” - zauważył. Najważniejsze jest jednak - podkreślił - że „stosowanie się społeczeństwa do zasad ma przede wszystkim na celu stworzenie buforu dla wydolności systemu ochrony zdrowia, aby ograniczyć ryzyko jego przeciążenia i wystąpienia sytuacji z Włoch”.

Odnosząc się do słów ministra Niedzielskiego, że „testujemy granice wydolności służby zdrowia”, Białoszewski ocenił, że „te granice w niektórych miejscach już zostały przekroczone”. Zwrócił uwagę, że niektóre szpitale są już na skraju wydajności, kadry medyczne są niezwykle obciążone, a laboratoria diagnostyczne balansują na skraju efektywności.

„Dotychczasowe działania rządu powinny zdecydowanie zwiększyć wsparcie kadr zaangażowanych w walkę z pandemią. W tym krytycznie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ochrona personelu. Zatem kolejnym zdecydowanym krokiem rządu powinno być silne wsparcie personelu medycznego, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim logistyczne, aby system nie tracił niezbędnego do walki z wirusem kapitału ludzkiego” - ocenił.

Artur Białoszewski podkreślił również, że w obecnej sytuacji najbardziej istotnym jest ochrona grupy wysokiego ryzyka - osób starszych oraz przewlekle chorych. „Ten czwartkowy apel premiera +zostań w domu+ powinien być szczególnie traktowany przez właśnie te osoby” - przekonywał. Zaznaczył, że wprowadzenie „godzin dla seniora” powinno stanowić jednocześnie nakaz pozostawania w domu tym osobom poza tymi godzinami aby obniżyć ryzyko zakażenia. „Efektem takiego postępowania byłoby prawdopodobnie zmniejszenie obłożenia placówek medycznych, bo te najciężej przechodzące COVID-19 osoby, do których leczenia niezbędne jest podłączenie pod respirator, to głównie osoby z grupy wysokiego ryzyka” - przekonywał.

Białoszewski zwrócił również uwagę na konieczność opieki nad innymi grupami pacjentów. „Musimy znaleźć drogę wyjścia między skupieniem się na ochronie populacji wrażliwej na SARS-CoV-2 a innymi grupami pacjentów wymagających często nie mniej pilnej interwencji systemu ochrony zdrowia, zawieszonych działaniach profilaktycznych czy badaniach przesiewowych. Powinniśmy zrobić wszystko, aby nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych nie spowodowały jeszcze większych długofalowych negatywnych konsekwencji dla naszej populacji” zaapelował.

Białoszewski podsumował, że musimy stosować się do wytycznych jak tylko możemy i zbierać siły na kolejne obostrzenia. W tym kontekście podał przykład Francji, gdzie ogłoszona została godzina policyjna. „W Polsce jeszcze nie ma takiego zagrożenia, ale premier podczas konferencji prasowej nie wykluczał zaostrzenia działań, nawet tych skrajnych. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej musimy nastawić się na kolejne możliwe zmiany w przyszłości” - zaznaczył.

PAP/ as/