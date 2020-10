Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

Ekonomiczne podsumowanie minionego roku, ale także zapowiedź trendów i zmian, które czekają polską gospodarkę w najbliższym czasie

Ten rok i czasy są rzeczywiście nietypowe. Sama uroczystość wręczenia nagród także była nietypowa – w większości hybrydowa, łącząca klasycznie elegancką formułę z najnowszą technologią, w poszanowaniu rygoru sanitarnego, by ograniczyć fizyczną obecność gości i laureatów w jednym miejscu, w tym samym czasie do absolutnego minimum. Jedno jest niezmienne, a mianowicie, że dzięki autorom, których udało się zaprosić do współtworzenia rocznika „Polskiego Kompasu”, ma on ogromną merytoryczną wartość.

368 stron, 110 tekstów, 104 autorów

„Polski Kompas” w ciągu sześciu lat stał się ważną i oczekiwaną publikacją na polskim rynku wydawnictw gospodarczych oraz ekonomicznych. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych jest co roku okazją do podsumowania działań podejmowanych przez rząd i uczestników rynku, a także – a może przede wszystkim – prognozą, swoistym drogowskazem i zapowiedzią wydarzeń w kolejnym roku.

„Polski Kompas 2020” to 368 stron zawierających 110 tekstów 104 autorów. O wadze tekstów w nim zawartych przemawia dobór ich znakomitych autorów, a wśród nich są: prezes Rady Ministrów, 3 obecnych i byłych wicepremierów, 23 obecnych i byłych ministrów, wiceministrów i sekretarzy stanu, 3 urzędników i doradców Kancelarii Prezydenta RP oraz parlamentarzystów, 8 prezesów i wiceprezesów urzędów centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, 4 obecnych i byłych członków Rady Polityki Pieniężnej, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przewodniczący Rady Giełdy, 16 profesorów ekonomii i zarządzania największych polskich uczelni, w tym rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, 6 szefów branżowych organizacji biznesu i przedsiębiorców z kluczowych obszarów przemysłu i finansów oraz 46 prezesów, wiceprezesów i szefów rad nadzorczych największych polskich firm państwowych oraz prywatnych, w tym 12 prezesów i członków zarządów banków i firm ubezpieczeniowych.

Nie będzie zatem nietaktem stwierdzenie, że nie ma drugiej takiej publikacji na polskim rynku wydawniczym. Wierzę, że w tym roku „Polski Kompas” może się stać swego rodzaju uzupełnieniem, suplementem do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – ocenił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, portalu wGospodarce.pl oraz dyrektor wydawniczy wydawnictwa Fratria.

Jacek Sasin, Polski Kompas 2020 / autor: Fratria

Polski Kompas dla wicepremiera

Nagrody Polskiego Kompasu dedykowane są osobom i firmom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego nikogo chyba nie zaskoczyło przyznanie Polskiego Kompasu 2020 wicepremierowi Jackowi Sasinowi za udowodnienie, że patriotyzm gospodarczy oznacza przede wszystkim sprawne podejmowanie odważnych i bezkompromisowych decyzji oraz działań, których celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo kraju i obywateli, a także rozsądne łączenie w polityce antycovidowej zachowania bezpieczeństwa pracowników i utrzymania gospodarki.

Kiedy rok temu spotykaliśmy się na gali, nie mogliśmy przewidzieć, że najbliższy rok będzie tak niezwykły, tak trudny, pełen wyzwań, zweryfikuje tak wiele lat debat i myślenia o gospodarce – ocenił, odbierając nagrodę, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. – Tak wiele lat Polacy byli trzymani w przeświadczeniu, że państwo nie ma swojej roli w gospodarce, że kapitał nie ma narodowości, że to dobrze, a każda własność państwa w gospodarce to relikt minionej epoki i powinno to być z gospodarki wyrugowane. Ten rok pokazał, że to niewłaściwe myślenie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz jego polityka, która mówi, że polska własność i polski kapitał to najważniejsza rola w bezpieczeństwie Polaków. To najwięksi przedstawiciele polskiego kapitału w takich sytuacjach, z jakimi borykamy się dzisiaj, spółki pokazały, że mogą być skutecznym narzędziem dla państwa, dla władzy, do skutecznej walki z koronawirusem. To one były pierwszymi, które przestawiały swoją produkcję na coś tak mało dochodowego, mogło się wydawać, jak maseczki, płyn do dezynfekcji, czyli to, co miało chronić życie Polaków. Potem ruszyły zakupy sprzętu, maseczek, które nie mogły być zrealizowane, gdyby nie szybkie działania spółek Skarbu Państwa, które mając swoje kontakty handlowe na całym świecie, spowodowały, że pomoc była szybka – dodał.

Wręczając nagrodę, Michał Karnowski, członek zarządu Grupy Medialnej Fratria, a także redaktor i publicysta, ocenił, że wicepremier Jacek Sasin dobrze i trafnie prognozuje wyzwania, wskazuje zagrożenia najbliższych miesięcy: – Przekonaliśmy się po raz kolejny wyraźnie, jakie znacznie ma tutaj Skarb Państwa i jak mogą nam pomóc spółki Skarbu Państwa.

Nie trzeba dodawać, jak wiele zachowanych miejsc pracy zawdzięczamy także tym działaniom, tej pomocy i tej zorganizowanej akcji – stwierdził Michał Karnowski. – Wyróżnienie przyznane za patriotyzm gospodarczy, za udowodnienie, że konkretne decyzje mogą naprawdę się przysłużyć naszej wspólności, ale też za utrzymanie równowagi pomiędzy ochroną bezpieczeństwa obywateli i zdrowia każdego z nas a ochroną miejsc pracy, polskich firm, polskiej gospodarki. Ta równowaga musi być utrzymana – dodał.

Kompasy dla firm

Polski Kompas za efektywne instrumenty wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz za odwagę w budowaniu finansowej części projektu Trójmorza otrzymała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka.

W czasie kryzysu przekonaliśmy się, jakie znaczenie ma silny bank rozwojowy, gdy to właśnie BGK był instytucją uruchamiającą gwarancje nazywane dziś tarczą antykryzysową 0.1, bo ruszyły jeszcze przed dużymi programami rządowymi.

Ogromne podziękowania! To dla mnie i wszystkich pracowników BGK, który za chwilę kończy 100 lat, ogromne wyróżnienie i cieszę się, że znaleźliśmy się w tym zacnym gronie, które myśli przez pryzmat ochrony gospodarki. To ogromny zaszczyt dla mnie, wszystkich pracowników – oceniła prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, podkreślając rolę i znaczenie gwarancji de minimis dla polskich przedsiębiorstw. – Dzisiaj wiemy, że mieliśmy narzędzie wsparcia dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw wyjątkowe na skalę europejską. To był ten pierwszy moment wsparcia przedsiębiorców, dostarczania płynności dla przedsiębiorców, którzy już na samym początku zaczęli mieć problemy z płynnością. A duża tarcza finansowa zbudowała nadzieję dla ogromnej liczby polskich firm – dodała, wymieniając jeszcze system gwarancji BGK, jak dopłaty do odsetek, 10 programów pomocowych wraz ze środkami europejskimi oraz ostatnie gwarancje dla firm faktoringowych.

Laureatem nagrody Polski Kompas 2020 została też firma British American Tobacco Polska, a nagrodę odebrał Roman Jamiołkowski, dyrektor ds. korporacyjnych na Polskę i kraje bałtyckie. Nagrodę otrzymały też: Grupa Lotos SA – za optymalne wykorzystywanie pozycji rynkowej w poszukiwaniu innowacyjnych, zielonych technologii w produkcji paliw, również paliw alternatywnych, oraz za odwagę w przystąpieniu do tworzenia polskiego koncernu multienergetycznego; a także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – za skuteczną, pełną determinacji walkę o prawa polskiego koncernu gazowego na europejskim rynku oraz aktywność w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki.

Specjalne wyróżnienie w tym roku otrzymał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, za twarde egzekwowanie prawa wobec rosyjskiego molocha oraz reaktywację etosu i siły sprawczej polskiego urzędnika. 7 października prezes UOKiK nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Te kary to skutek braku zgody Urzędu na transakcję Nord Stream 2.

Relacja z uroczystości inauguracji „Polskiego Kompasu 2020” i wręczenia nagród dostępna jest na stronach telewizji wPolsce.pl. Zapraszamy do pobrania elektronicznego wydania „Polskiego Kompasu 2020”. Wersja drukowana rocznika w limitowanym nakładzie trafi do najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad 100 autorów, a także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji i przedsiębiorstw. Wersja elektroniczna do pobrania na stronie www.gb.pl

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych

POLSKI KOMPAS 2020 otrzymał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Wyróżnienie POLSKIEGO KOMPASU 2020 otrzymał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, za twarde egzekwowanie prawa wobec rosyjskiego molocha oraz reaktywację etosu i siły sprawczej polskiego urzędnika

Roman Jamiołkowski, BAT

Laureatem nagrody Polski Kompas 2020 została też firma British American Tobacco Polska, a nagrodę odebrał Roman Jamiołkowski, dyrektor ds. korporacyjnych na Polskę i kraje bałtyckie BAT

Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG

POLSKI KOMPAS dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA za skuteczną, pełną determinacji walkę o prawa polskiego koncernu gazowego na europejskim rynku oraz aktywność w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki trafił w ręce prezesa PGNiG, Jerzego Kwiecińskiego

Paweł Majewski, prezes Grupy LOTOS

POLSKI KOMPAS dla Grupy Lotos SA za optymalne wykorzystywanie pozycji rynkowej w poszukiwaniu innowacyjnych, zielonych technologii w produkcji paliw – także paliw alternatywnych – oraz za odwagę w przystąpieniu do tworzenia polskiego koncernu multienergetycznego otrzymał prezes Grupy Lotos, Paweł Jan Majewski

Beata Daszyńska‑Muzyczka, prezes BGK

POLSKI KOMPAS za efektywne instrumenty wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz za odwagę w budowaniu finansowej części projektu Trójmorza otrzymuje Bank Gospodarstwa Krajowego i prezes Beata Daszyńska‑Muzyczka