POLSKI KOMPAS. Tomasz Chróstny ze specjalnym wyróżnieniem!

Wyróżnienie Polskiego Kompasu 2020 otrzymał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny za twarde egzekwowanie prawa wobec rosyjskiego molocha oraz reaktywację etosu i siły sprawczej polskiego urzędnika. Jednym z ważniejszych wydarzeń mijającego roku było nałożenie gigantycznej kary przez UOKiK na Gazprom. 7 października prezes UOKiK nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Te kary to skutek braku zgody Urzędu na transakcję Nord Stream 2

Krótka-długa historia

W 2015 r, do UOKiK wpłynął wniosek sześciu spółek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W 2016 r. Urząd wydał zastrzeżenia do koncentracji, w których uznał, że planowana transakcja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji i przedstawił zastrzeżenia. Przedsiębiorcy wniosek wycofali, co w praktyce oznaczało zakaz połączenia. Tymczasem niedługo potem w mediach pojawiły się informacje, że niedoszli uczestnicy transakcji podpisali umowę na finansowanie gazociągu. W związku z tym wszczęto postępowanie przeciw Gazpromowi i jego pięciu kontrahentom o dokonanie transakcji bez zgody Prezesa UOKiK.

Jednak to już nie ta sama Polska, jaką znamy z „Tygrysów Europy”. Tym razem przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej nie machnęli, jak to bywało w zwyczaju wcześniej, ręką i nie odpuścili. Przeciwnie, prezes Urzędu postawił w tej sprawie zarzuty sześciu spółkom: Gazpromowi z Rosji, Engie Energy ze Szwajcarii oraz czterem pochodzącym z Niderlandów: Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall.

To oczywiście może zabrzmieć dość paradoksalnie – nagradzać urzędnika publicznego za sumienne, zdecydowane i bezkompromisowe wykonywanie obowiązków. W tej historii jednak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął do bitwy z rosyjskim potentatem gazowym nie tylko w imieniu polskiego urzędu, ale w imieniu polskiej racji stanu i tak chętnie wspominane przez wielu w kontekście polskiej polityki – poszanowanie prawa. W tym przypadku prawa polskiego urzędu do egzekwowania przepisów obowiązujących w Polsce i w Europie - mówił Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej oraz dyrektor wydawniczy wydawnictwa Fratria. - Panie prezesie, ufamy, że wyróżnienie Polski Kompas pozwoli panu utrzymać bezkompromisowy kurs - dodał.

Otrzymując nagrodę prezes UOKiK ocenił, że polski kapitalizm, to nie kapitalizm z podręczników ekonomii i państwo polskie musi godnie reprezentować zarówno konsumentów, jak i pilnować przestrzegania zasad, inaczej uczciwe firmy, ale i zwykli konsumenci tracą najbardziej.

Bez jasnych zasad i reguł silni zaczynają wykorzystywać słabszych i zaczynają rozwijać się ich kosztem. W takich sytuacjach cierpią nie tylko przedsiębiorcy, konsumenci, ale obywatele nasze j ukochanej Polski – powiedział odbierając wyróżnienie Polskiego Kompasu 2020 Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, odbierając nagrodę. - Gospodarka rynkowa służy nam wszystkim, gdy jest społeczna. Gdy dba nie tylko o korekty nierówności społecznych ale i relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Niezwykle istotne, by działali w warunkach równej szansy, bo na tym korzysta cała gospodarka. Te 30 lat pokazuje, że UOKiK jest rzeczywiście urzędem ochrony polskich przedsiębiorców i polskich konsumentów. Nord Stream 2 nie jest kwestią samą dla siebie i martwej litery prawa. Państwo musi udowadniać, że nie jest słabe wobec silnych. Państwo musi być silne względem silnych. To też jest rola, jaką mamy do wykonania. W UOKiK ta nagroda będzie każdego dnia kolejnym przypomnieniem, że ten azymut jest jasny, kierunek dobry, a azymutem jest kierunek Polski. W imieniu wszystkich urzędników UOKiK dziękuję - powiedział Tomasz Chrósty, prezes UOKiK.

mw