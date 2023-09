POLSKI KOMPAS 2023. Nagroda dla Grzegorza Olszewskiego, prezesa Alior Banku

Polski Kompas za bezkompromisowe wprowadzanie innowacyjnych technologii w sektorze bankowym i skuteczne udowadnianie, że polskie instytucje bankowe mogą nadawać tempo rozwoju gospodarczego w konkurencji z zagranicznymi bankami. Nagrodę odebrał Grzegorz Olszewski – prezes zarządu Alior Bank S.A.

„W naszej nowej strategii którą ogłosiliśmy w tym roku, musieliśmy na nowo zdefiniować nasze podejście do innowacji, do technologii, które są w DNA Alior Banku. Biorąc pod uwagę wyzwania, wyzwania społeczne, stawiamy właśnie na odpowiedzialność społeczną, zarówno po stronie klienta, czyli dostęp do krótkoterminowych tanich finansowań i realizacji potrzeb klientów, którzy byli wykluczeni z rynku bankowego, jak i również na odpowiedzialne podejście do pracownika. Wszystko po to, aby sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi polska gospodarka” – mówił prezes Alior Banku.

„Mogę zapewnić, że Alior będzie nieustannie starał się wdrażać i ustalać kierunki, a nie jest to proste. Polski rynek bankowy jest jednym z najbardziej innowacyjnym na całym świecie. Prawdą jest, że ciężar transformacji energetycznej kraju jest na barkach polskich banków. Banków, które zostały zrepolonizowane, bez polskiego kapitału nie będzie transformacji energetycznej kraju” – dodał Grzegorz Olszewski – prezes zarządu Alior Bank S.A.