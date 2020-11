Aplikacja STOP COVID daje skierowanie na test

Użytkownicy aplikacji STOP COVID, po otrzymaniu powiadomienia o kontakcie z koronawirusem, będą mogli zapisać się na test bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli wynik dostępnego w aplikacji testu oceny ryzyka będzie niepokojący

Z aplikacji STOP COVID w Polsce korzysta ok. 1,5 mln. obywateli. Jej celem jest pomoc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się pandemii.

Do sklepów z aplikacjami - Google Play i App Store - trafiła najnowsza wersja apki. Daje ona możliwość zapisania się na test, bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Będą mogły z niej skorzystać wszystkie osoby, które aplikacja powiadomiła o kontakcie z koronawirusem i których wynik dostępnego w aplikacji testu oceny ryzyka, będzie niepokojący.

Informacja o możliwości zapisu na test na COVID-19 wyświetla się na ekranie użytkownika telefonu po wykonaniu testu oceny ryzyka.

Zapewniono, że aplikacja jest całkowicie bezpieczna i nie ma potrzeby podawania żadnych swoich danych. Została przygotowana we współpracy z Komisją Europejską i największymi światowymi firmami technologicznymi – Google i Apple. Nie śledzi ona lokalizacji użytkownika i nie ma dostępu do jakichkolwiek danych i plików, które są w telefonie. Identyczne rozwiązanie wprowadziły m.in. takie kraje jak Niemcy.

Prace nad aplikacją od początku są prowadzone transparentnie (jej kod źródłowy jest ogólnie dostępny), współpraca prowadzona jest z niezależnymi ekspertami. Ponadto aplikacja przeszła zaawansowane testy bezpieczeństwa (ich wyniki są dostępne na gov.pl/stopcovid).

Działanie aplikacji jest oparte na systemie Bluetooth. Pozwala on np. parować telefon z samochodowymi zestawami głośnomówiącymi. Dzięki niemu szuka on w otoczeniu innych telefonów, na których jest zainstalowana. Jeśli znajdzie takie urządzenie w odległości maksymalnie 2 metrów, a spotkanie będzie dłuższe niż 15 minut – zapamięta je na 14 dni. Jeśli w tym czasie osoba, z której urządzeniem spotkało się, zachoruje – wówczas użytkownik dostaje powiadomienie.

Powiadomienie jest w pełni anonimowe, a jego otrzymanie nie oznacza, że osoba, która je otrzymała jest chora na koronawirusa, ani że musi iść na kwarantannę. To tylko ostrzeżenie o kontakcie z wirusem. Wraz z powiadomieniem użytkownik aplikacji dostaje praktyczne informacje i wskazówki, co w takiej sytuacji zrobić - wyjaśniono.

Do każdej osoby, która odbiera pozytywny wynik testu na COVID-19 dzwonią pracownicy Centrum Kontaktu pytając m.in. o stan zdrowia oraz dane osoby korzystającej z aplikacji STOP COVID. Wynika to z tego, że nie mają informacji, kto korzysta z apki. Po otrzymaniu potwierdzenia wyników testu przekazują choremu unikalny numer PIN instruując, gdzie w aplikacji trzeba go wprowadzić.

Jeśli osoba wprowadzi ten numer – najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w trakcie ostatnich 14 dni (chory nie wie, kim są), wyświetla się odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w takiej sytuacji zrobić.

Aplikacja jest bezpłatna i dobrowolna.

PAP/mt