Premier: 20 mln szczepionek, najpewniej na wiosnę

Chcemy mieć co najmniej 20 mln szczepionek na koronawirusa; pewnie nastąpi to wiosną przyszłego roku - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że Polska otrzyma szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje UE

Premier podczas konferencji prasowej przekazał, że polski rząd w sierpniu przystąpił do unijnego porozumienia ws. szczepionek przeciwko koronawirusowi. Dodał, że dotyczy to firmy Pfizer i 8 innych firm intensywnie pracujących nad szczepionką.

Dziś wszystkie media obiegła wiadomość, która niesie nadzieję. Firma BioNTech/Pfizer ogłosiła, że ich szczepionka ma 90 proc. skuteczności. Dodatkowo, nie ma ona skutków ubocznych. Nie możemy jeszcze tej szczepionki dystrybuować, ale jesteśmy bliżej pokonania COVID-19 niż wyobrażaliśmy to sobie dwa tygodnie temu - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji.

W środę planowane jest podpisanie umowy między Komisją Europejskiej a firmą Pfizer na dostawę konkretnych szczepionek.

W sierpniu przystąpiliśmy do podpisania tych umów z ośmioma różnymi firmami, które pracują nad szczepionkami. Na RZZK zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury potrzebnej do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek. Dostaniemy je w tym samym czasie, co inne kraje, bo tak jest skonstruowana umowa, którą podpisaliśmy - powiedział premier.

Szczepionka może przyjechać do Polski za 3-4 miesiące. Jak ocenił premier, Polska chce mieć dwadzieścia kilka milionów szczepionek. Polska ma dostać szczepionkę w tym samym czasie, co inne kraje Unii.

Szef rządu zwrócił uwagę, że zarządził przygotowanie infrastruktury na przyszły rok do szczepienia.

Pracujemy już nad planem, logistyką i dystrybucją szczepionek. Najpierw skierujemy ją do seniorów i służb medycznych oraz mundurowych. Szczepionka będzie oczywiście dostępna dla chętnych, ale chcemy, by było to możliwe w jak największym wymiarze.

Premier przepraszał też za dotychczasowe błędy.

W tych różnych okolicznościach obostrzeń i działań prowadzących do obniżenia zakażeń na pewno popełniamy błędy. Przepraszamy za nie. Chcemy zrobić wszystko, by walczyć z COVID-19. To jest nasz wróg numer jeden. Nie chcemy walczyć z nikim innym - podkreślał. - Postarajmy się przestrzegać i zachować w najbliższych dniach społeczną dyscyplinę. Naszym celem jest powrót do normalności w życiu społecznym i gospodarczym. Szczepionka i dyscyplina to dwa skrzydła tego samego działania.

PAP

