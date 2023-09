Premier: nasi przeciwnicy chcą splugawić polski mundur

Nasi przeciwnicy w oparciu o film „Zielona granica” chcą splugawić polski mundur. To jest coś strasznego, co Tusk i cała ekipa chce zrobić z Polską. Oni nam plują w twarz - mówił w Świdniku premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki spotkał się w piątek wieczorem z mieszkańcami Świdnika. Odniósł się do filmu „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland, który nazwał „próbą splugawienia polskiego munduru”. „Nasi przeciwnicy polityczni wybrali taką formę protestu, wybrali takie prowokacje” - dodał.

Szef rządu poinformował, że przed spotkaniem ktoś próbował go zaatakować, ale został ochroniony przez funkcjonariuszy służb. Zaapelował też do uczestników spotkania, aby podnieśli biało-czerwone flagi i podziękowali służbom mundurowym, którzy stacjonują na granicy.

Jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy nasi przeciwnicy polityczni w oparciu o film +Zielona granica+ chcą rozpętać festiwal pogardy, chcą splugawić polski mundur, chcą zbezcześcić honor polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza - mówił premier.

To, co dzieje się dzisiaj, jest próbą powrotu do tej strasznej pedagogiki wstydu - dodał i przypomniał publikacje mediów III RP, w tym wymienił „Gazetę Wyborczą”, w której - jak ocenił - próbowano udowadniać, że Polacy są odpowiedzialni za zbrodnię nazistowskie.

Morawiecki odnosząc się ponownie do filmu, przekazał, że pokazano w nim sceny, gdzie Polacy dają uchodźcom wodę z pokruszonym szkłem.

Oni pokazują, że nasi ludzie są jakimiś ciemniakami, bydlakami. Oni pokazują Polaków jak prymitywów. Oni wreszcie próbują zniszczyć naszą dobrą markę, nasze dobre imię jako tych, którzy otworzyli serca i drzwi przed ponad dwoma milionami Ukraińców - wymieniał.

Przypomniał, że film pokazany był najpierw poza granicami Polski.

Co ludzie za granicą mogą wiedzieć o tym, jak w Polsce dzisiaj się żyje, jakie niebezpieczeństwa Łukaszenka i Putin zgotowali nam na wschodniej granicy, na granicy białoruskiej? Co zrobiliśmy, aby przyjąć miliony Ukraińców pod nasze domy? - pytał premier.

Ona i oni - wszyscy, którzy nie odetną się od tego filmu - plugawią polski mundur, bezczeszczą dobre imię Polaków - dodał.

Wzywam z tego miejsca Tuska i Trzaskowskiego, który - o, hańbo - z budżetu miasta stołecznego Warszawy wyłożył pieniądze na ten film - mówił Morawiecki.

Niech cała Polska słyszy, ten film, drodzy mieszkańcy Warszawy, tu ze Świdnika do was wołam, wy współfinansowaliście film, który powoduje, że Polacy są przedstawieni jak kanalie, jak naród prymitywów. Pomyślcie o tym chwilę. Ludzie, to jest coś strasznego, co Tusk i cała ekipa chce zrobić z Polską. Oni nam plują w twarz - dodał.

Przypomnijcie sobie pieśń naszych ojców, naszych dziadów: +Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz+ - podkreślił.

PAP/RO