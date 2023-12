Ukraińcy: Zniszczyliśmy 20 proc. floty wojennej Rosji

Ukraina chciałaby większych postępów przy wyzwalaniu okupowanych przez Rosję terytoriów, jednak już dziś może pochwalić się tym, że zniszczyła 20 procent rosyjskiej floty wojennej – oświadczył Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

„Oczywiście, chcielibyśmy mieć o wiele lepszą sytuację przy wyzwalaniu naszych terytoriów. Ale jednocześnie wraz z tym procesem odbywały się ogromne i bardzo ważne wydarzenia na Morzu Czarnym. Mówiąc o tej sytuacji: 20 procent floty Federacji Rosyjskiej już nie istnieje” – powiedział Daniłow w opublikowanym w środę wywiadzie dla Głosu Ameryki.

Podkreślił, że nie są to małe jednostki „dla 5-30 osób”. „Są to wielkie okręty, które posłaliśmy tam, dokąd 13 kwietnia 2022 roku odprawiliśmy słynny flagowy okręt Floty Czarnomorskiej Moskwa” - zaznaczył sekretarz RBNiO.

Daniłow odniósł się do ataku ukraińskich sił na rosyjski okręt desantowy Nowoczerkask w porcie w Teodozji na okupowanym Krymie. Jednostka ta została zniszczona przez ukraińskie lotnictwo.

„To, co stało się dziś w nocy (26 grudnia) jest wyraźnym potwierdzeniem, że nasi żołnierze rozumieją kwestię Krymu. Dla nas jest on tak samo ważny, jak i reszta naszych terytoriów. Jeśli ktoś ma życzenie, byśmy zrezygnowali z własnych terytoriów, to chcę wyjaśnić, że mamy konstytucję, która jasno określa ich granice. I nie znam takich działaczy politycznych, którzy uważaliby, że nie możemy przestrzegać własnej konstytucji” – wskazał.

Sekretarz RBNiO oświadczył także, że nie wierzy w możliwość negocjacji z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

„Do żadnych negocjacji Putin nie jest gotowy. Putin i jego otoczenie składają te oświadczenia, by obniżyć poparcie dla naszego kraju. (…) Negocjacje, które proponuje Federacja Rosyjska są dosyć proste: jest to nasza kapitulacja. Nie możemy pozwolić sobie na kapitulację przed państwem, które 24 lutego (2022 r.) zaczęła nas wyniszczać. I nadal będziemy iść do zwycięstwa” – zapewnił Daniłow.

PAP/kp