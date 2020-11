Rosja ma gazowy problem!

Federacja rosyjska była przez lata gazową potęgą i jednym z największych eksporterów tego surowca. Teraz ma poważny problem ze sprzedażą swojego „złota”.

Jak informuje wnp.pl:

Z planowanych ponad 200 mld m sześc. gazu Rosja wyśle w tym roku do Europy najwyżej 80-85 proc.

Dla Federacji Rosyjskiej to Europa nadal jest najważniejszym kierunkiem eksportu gazu i kluczowym rynkiem zbytu. Tym samym Rosja nie odnalazła alternatywy.

Tymczasem konkurencja na globalnym rynku i szeroka dostępność błękitnego paliwa sprawia, iż rosyjski gaz dla wielu państw nie jest już priorytetem.

Władze naszego wschodniego sąsiada szukają alternatyw, jednak idzie to opornie. Jedna z idei zakłada by gaz stosować jako „wsad” w produktach chemicznych, do których wytworzenia jest on niezbędny, ale nadal nie jest to dobre rozwiązanie.

Może się okazać, iż Rosja będzie miała już wkrótce potężny, gazowy problem!

wnp.pl/ as/