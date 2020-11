Ewakuacja ludności w Ameryce Środkowej. Szykują się na najgorsze

Do wybrzeży Ameryki Środkowej zbliża się huragan Iota - poinformowało w niedzielę amerykańskie Narodowe Cetrum Monitorowania Huraganów (NHC). Silne wiatry, wiejące z prędkością ok. 120 km/godz., obecnie są ok. 700 km na południowy-wschód od przylądka Gracias a Dios, na granicy Nikaragui i Hondurasu.

„Samolot rozpoznawczy stwierdził, że burza Iota wzmocniła się, stając się 13. huraganem w obecnym sezonie na Atlantyku” - napisano w komunikacie NHC na Twitterze.

Centrum przewiduje, że pod koniec niedzieli Iota może uderzyć w kolumbijską wyspę Providence i szybko może przybrać na sile. „Ulewne deszcze do czwartku mogą spowodować zagrażające życiu gwałtowne powodzie w niektórych częściach północnej Kolumbii i w Ameryce Środkowej” - ostrzegło NHC.

„Niedawne skutki huraganu Eta na tych obszarach mogą zaostrzyć powodzie i lawiny błotne w Hondurasie i Nikaragui, co może mieć znaczące konsekwencje” - stwierdziło w piątek Centrum, a po tych informacjach władze Hondurasu, Gwatemali i Nikaragui zarządziły ewakuację ludności z zagrożonych terenów.

Kilka dni temu nad Ameryką Środkową przeszedł huragan Eta, mający kategorię czwartą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Żywioł zabił ok. 180 osób i spowodował wiele zniszczeń w Nikaragui, Hondurasie i Meksyku.

Czytaj też: Niszczycielski cyklon uderzył w Azji. Rośnie bilans ofiar

PAP/kp