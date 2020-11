Wojciechowski: w UE jest zrozumienie

W Unii Europejskiej panuje zrozumienie, że należy więcej uwagi poświęcać małym gospodarstwom rodzinnym - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej unijny komisarz ds. rolnych Janusz Wojciechowski

Mniejsze gospodarstwa rodzinne mogą być bardziej elastyczne, łatwiej mogą się przestawiać, łatwiej reagować na sygnały z rynku, stąd to dość powszechne zrozumienie w całej Unii Europejskiej, że musimy więcej uwagi tym gospodarstwom poświęcić zamiast programów dostępnych dla niewielkiego kręgu beneficjentów - powiedział Wojciechowski.

Jego zdaniem obecne kierunki unijnej wspólnej polityki rolnej, które wynikają między innymi z Zielonego Ładu, są bardzo korzystne dla polskiego rolnictwa.

Zdaniem Wojciechowskiego polscy rolnicy nie powinni się obawiać Zielonego Ładu w rolnictwie.

Do rolników chcę wysłać sygnał aby nie obawiać się Zielonego Ładu w rolnictwie. Wymagania ekologiczne, są dobrowolne, nikt nie będzie zmuszany do tego żeby uczestniczyć w ekoschematach (praktykach agrotechnicznych sprzyjających ochronie środowiska i klimatu - PAP). Nikt nie będzie do tego zmuszany. Rolnicy dobrowolnie będą w tych programach uczestniczyć jeśli będą widzieli sens - podkreślił.

Polska na szczęście jest w takiej sytuacji, że wysokie wymagania ekologiczne będą stosunkowo łatwe do osiągnięcia - stwierdził komisarz.