Ceny miedzi w Londynie blisko 2-letniego maksimum

Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie są blisko najwyższych poziomów od ponad 2 lat po tym, jak informacje dotyczące przełomu w opracowywaniu szczepionki na Covid-19 poprawiły sentyment rynkowych graczy. Miedź w kontraktach 3-miesięcznych jest wyceniana po 7106,50 USD za tonę - informują maklerzy

Z kolei na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,8 proc. do 3,2260 USD za funt. Inwestorzy są w optymistycznych nastrojach po poniedziałkowych informacjach podanych przez amerykańską firmę Moderna, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki przeciw Covid-19 wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc.

Moderna planuje złożyć wniosek o pozwolenie na dopuszczenie szczepionki w USA do użytku w przeciągu tygodni. Według szacunków firmy, szeroka dystrybucja preparatu nastąpi najwcześniej na przełomie I i II kw. 2021 roku.

Notowania surowców na świecie, w tym także miedzi, mają też wsparcie po komentarzach przedstawiciela Fed Richarda Claridy, który wskazał, że poprawiają się perspektywy ożywienia gospodarczego z powodu rosnącej pewności, że szczepionka na Covid-19 będzie dostępna w przyszłym roku.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 126 USD, czyli 1,8 proc., do 7108,00 USD za tonę, najwyższego poziomu od czerwca 2018 r.

Od początku listopada miedź w Londynie zyskała prawie 6 proc.

PAP/mt