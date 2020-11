Księgowy karteli zatrzymany: Shalom Lior A. w rękach służb

Na lotnisku w Amsterdamie (Holandia) zatrzymano obywatela Izraela poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez dolnośląską prokuraturę. Shalom Lior A. podejrzany jest o wypranie dla kolumbijskiego kartelu narkotykowego na terenie naszego kraju równowartości 1,4 mld zł. Wkrótce zostanie sprowadzony do Polski.

O zatrzymaniu pochodzącego z Izraela Shaloma Liora A. poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna został ujęty 29 października na lotnisku w Amsterdamie. Według prokuratury jest on szefem zorganizowanej grupy przestępczej, która prała pieniądze dla kolumbijskich karteli narkotykowych.

Z ustaleń śledztwa, prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wynika, że przestępcy mogli „zalegalizować” około 1,4 miliarda złotych pochodzących z handlu kokainą.

„Czynności procesowe z podejrzanym zostaną wykonane niezwłocznie po przewiezieniu go do Polski. Jest to czwarty podejrzany, którego zatrzymano w tej sprawie. Jednemu z nich prokurator zarzuca udział w obrocie narkotykami o wartości nie mniejszej niż 3,4 mld złotych. Wobec dwóch podejrzanych stosowany jest tymczasowy areszt” – przekazał Dział Prasowy PK.

W ubiegłym roku zatrzymano w Grecji, a następnie sprowadzono do Polski, podejrzanego o współkierowanie tą grupą. Ivan Molina L. figurował jako prezes spółki zarejestrowanej w Michałowicach na Mazowszu, należącej do podobnej spółki zarejestrowanej w Panamie. Kapitał zakładowy jego firmy wynosił zaledwie 5 tysięcy złotych. Firma ta „prowadziła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Chodzi o BitFinex, obsługujący 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro. W ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów. Giełda BitFinex już wcześniej miała problemy z prawem” – podawał portal rmf24.pl.

W związku z prowadzonym śledztwem pod koniec sierpnia ub.r. prokuratura wydała postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym i zajęła od podejrzanych równowartość 1 421 231 880,23 złotych m.in. w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach i euro.

„Pieniądze te jako pochodzące z przestępstwa podlegają obligatoryjnemu przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zajęcie, a następnie zabezpieczenie pieniędzy było możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji z 23 marca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” – podała PK. Przejęta przez prokuraturę fortuna zdeponowana była właśnie w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Było to „największe w historii polskiej prokuratury zabezpieczenie pieniędzy na poczet przepadku”.

Dolnośląska PK współpracowała w ramach prowadzonego śledztwa z Centralnym Biurem Śledczym Policji, które z kolei nawiązało ścisłą współpracę z Europolem, Interpolem oraz DEA, czyli amerykańskim departamentem do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.(PAP)