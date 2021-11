Okęcie. Obywatelka Łotwy poszukiwana ENA zatrzymana

Podejrzana przez ABW obywatelka Łotwy Jekaterina K. została zatrzymana pod koniec października na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przedstawiono jej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw skarbowych na łączną kwotę ok. 18,5 mln zł

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, podejrzana w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jekaterina K. poszukiwana była od 2020 roku Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymana została 26 października na lotnisku Okęcie w Warszawie.

„Grupa, do której należała, w latach 2014-2016 wprowadzała po zaniżonych cenach do obrotu produkty pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Działania te były możliwe dzięki oszustwom podatkowym oraz celnym. W ten sposób zaburzony został rynek folii stretch w Polsce” - czytamy w komunikacie rzecznik. Podał on, że zarządzający grupą przestępczą powołali na terenie Polski co najmniej kilka łańcuchów podmiotów gospodarczych, głównie w woj. pomorskim. Łańcuchy te były co kilka miesięcy wymieniane.

Powołane przez oszustów spółki były firmowane przez prezesów, którzy werbowani byli „spośród osób z marginesu społecznego z terenu Łotwy, Rosji i Białorusi” - poinformowano.

„Sieć powołanych przez grupę podmiotów gospodarczych umożliwiła maskowanie rzeczywistego obrotu gospodarczego i zaniżanie bądź wręcz zerowanie należności podatkowych, co dało przestępcom możliwość oferowania produktu poniżej ceny rynkowej. Ponadto, zanim towar trafił do polskich portów, przestępcy zaniżali wolumen faktycznych dostaw w celu pomniejszenia należności celnych. Działalność opisywanej grupy na terenie Polski negatywnie odbiła się na kondycji rodzimych, legalnie działających przedsiębiorców” - podano w komunikacie.

Rolą Jekateriny K. było nadzorowanie i koordynowanie łańcucha logistycznego dostaw tworzyw; w swojej działalności podejrzana posługiwała się kilkoma fikcyjnymi tożsamościami - poinformowano.

Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W tej sprawie kontynuowane są poszukiwania międzynarodowe trzech osób ze ścisłego kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej. Dotychczas sprawa obejmuje 20 podejrzanych. Jak poinformowano, przed ucieczką kierownictwa grupy z Polski służby zabezpieczyły środki finansowe w kwocie 2 mln zł pozostające na rachunkach bankowych przestępców.

PAP/mt

Czytaj też: Kowalski: Złożyłem wniosek o uhonorowanie Prezydenta Trumpa