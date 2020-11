Burmistrz Londynu: Pierwszeństwo dla Azjatów i czarnoskórych

Saqid Khan uważa, że Azjaci i czarnoskórzy mieszkańcy Londynu powinni mieć pierwszeństwo w kwestii szczepień przeciw Covid-19

Khan, burmistrz Londynu jest zdania, że to tzw. społeczeństwo BAME jest najbardziej zagrożone chorobą lub śmiercią w skutek zakażenia koronawirusem. Opowiada się za tym, by uwzględnić ich jako osoby z pierwszeństwem do szczepionek.

NHS i Public Health England pracują nad kryteriami, kto pierwszy otrzyma szczepionkę. Ogólnie rzecz biorąc, robi pod uwagę bierze się wiek. Poprosiłem jednak o uwzględnienie dodatkowych kwestii, w tym obaw, jakie mam w związku z czarnymi, azjatyckimi, mniejszościowymi mieszkańcami Londynu, którzy nieproporcjonalnie ucierpieli podczas zgonów, które miały miejsce w marcu, kwietniu, maju i czerwcu - mówił Khan dla radia BBC London.

Szczepienia już w grudniu?

Firmy farmaceutyczne Pfizer i BioNTech poinformowały, że wystąpią do władz USA o zezwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym dla swojej szczepionki przeciw koronawirusowi. Oznacza to, że pierwsze szczepienia mogłyby odbyć się w grudniu. Podstawą wniosku są wyniki trzeciej fazy badań klinicznych szczepionki BNT162b2, które wykazały skuteczność szczepionki na poziomie 95 proc. i nie wykazały poważnych skutków ubocznych. Agencja Reutera podała, że w ramach umowy Pfizera i BioNTechu z Unią Europejską Bruksela zapłaci co najmniej 3,1 mld euro za 200 mln dawek szczepionki lub 4,65 mld, jeśli skorzysta z opcji zakupu dodatkowych 100 mln dawek.

Wstępne wyniki badań klinicznych szczepionki przeciw koronawirusowi Moderny wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. - podała w poniedziałek ta amerykańska firma. Nie stwierdzono też znaczących uwag dotyczących bezpieczeństwa środka.

Czytaj też: Szczepionka? Na początek nie obejmie dzieci

BBC London, Standard, PAP/KG