USA. "Sprawiedliwość rasowa". Reparacje dla czarnoskórych

W Nowym Jorku padł pomysł, by podatnicy opłacali „reparacje” czarnoskórym mieszkańcom

Za ideą stoi administracja burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa. Wynika to z raportu pod tytułem „Analiza rasowej przepaści majątkowej i jej implikacje dla równości w zdrowiu”. Celem jest „likwidacja nierówności majątkowych pomiędzy białymi i czarnoskórymi mieszkańcami”.

Musimy skoncentrować się na niektórych korporacjach i firmach, których podstawą bogactwa było niewolnictwo. To jest już dawno spóźnione i jest to coś, co wspierałem przez wiele lat – przekonuje Adams.