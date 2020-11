Marek Cywiński dla AZiR: Studia to solidne podstawy rozwoju

Marek Cywiński, prezes Kapsch Telematic Services, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju zaznacza, że studia mogą zapewnić podstawę do tego, aby się rozwijać, ale nie są wystarczające. Kluczem do sukcesu jest natomiast nasz wkład własny

„Studia same nic nie dają. Jeżeli nie dam od siebie tego, co maksymalnie powinienem dać, to studia mogą być tylko przygodą, bardzo nudną i uciążliwą przez wiele lat” – podkreśla Cywiński. „Mówię to z perspektywy bycia absolwentem Politechniki Śląskiej, ale też z perspektywy 20 lat pracy jako nauczyciel akademicki” – zaznacza. Jak dodaje, studia zapewniły mu przede wszystkim solidne podstawy, ale jednocześnie nie ograniczają go zawodowo, umożliwiając sprawdzanie swoich kompetencji również w obszarach niezwiązanych z ukończonym kierunkiem.