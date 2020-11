Castex: mamy pierwsze efekty obostrzeń sanitarnych

Dzięki waszym wysiłkom są pierwsze wyniki. Presja epidemiczna pozostaje silna, ale zmniejsza się we Francji bardziej niż w innych krajach europejskich” – oświadczył w czwartek premier Jean Castex na konferencji prasowej poświęconej stopniowemu łagodzeniu lockdownu

Castex przypomniał 3-etapowy plan łagodzenia obostrzeń, zaprezentowany we wtorek przez prezydenta Emmanuela Macrona w orędziu do narodu.

Szczyt drugiej fali epidemii koronawirusa minął w połowie listopada, wskaźniki epidemiczne się poprawiają, ale nie możemy opuszczać gardy – podkreślił szef rządu. „Praca zdalna nadal powinna pozostać regułą tam, gdzie to możliwe” – dodał.

Premier potwierdził otwarcie sklepów 28 listopada z limitem 8 metrów kw. na klienta w pierwszym etapie stopniowego wychodzenia z kwarantanny.

W tym czasie nadal będą obowiązywały certyfikaty wyjścia z domu, jednak czas rekreacyjnego wyjścia zostanie wydłużony z godziny do trzech godzin oraz z 1 km do 20 km od domu. Castex utrzymał jednak szereg obostrzeń sanitarnych, m.in. limit 30 osób w miejscach kultu od 28 listopada do 15 grudnia, kiedy to może on zostać zdjęty.

Zamknięte pozostaną stacje narciarskich na Święta. „Nie byłoby rozsądne zezwolenie na gromadzenie się dużych skupisk ludzi” – powiedział Castex, który doprecyzował, że podczas ferii świątecznych będzie można jeździć do ośrodków narciarskich, ale wyciągi narciarskie będą zamknięte. Trwają dyskusje na szczeblu europejskim w celu ujednolicenia tej zasady – poinformował szef rządu.

Castex przekazał, że wyjazd za granicę będzie „znowu możliwy”. Od 15 grudnia możliwe będzie również podróżowanie między regionami. Wyjazd do terytoriów zamorskich będzie możliwy po przedstawieniu testu PCR.

Premier podkreślił także konieczność przestrzegania godziny policyjnej w godzinach 21-7, która wejdzie w życie 15 grudnia w drugim etapie wychodzenia z kwarantanny. Godzina policyjna zostanie jednak uchylona na Święta Bożego Narodzenia. Zostanie też „zachowana tolerancja” w przypadku powrotów z kin, teatrów i sal koncertowych – zapewniła minister kultury Roselyne Bachelot.

Bachelot potwierdziła otwarcie kin, teatrów i sal koncertowych od 15 grudnia.

Castex powtórzył za prezydentem, że bary i restauracje będą zamknięte do 20 stycznia. „To niezwykle trudna decyzja, ale konieczna” - przyznał premier.

„Pora roku, w której się znajdujemy, nie pozwala nam, jak to zrobiliśmy wiosną czy latem ubiegłego roku, korzystać z tarasów” – usprawiedliwił decyzję Castex.

Szef rządu ustanowił rok 2021 „rokiem francuskiej gastronomii” i obiecał kolejne środki na wsparcie dla branży gastronomicznej.

Dyskoteki i kluby nocne nadal pozostaną zamknięte – poinformował premier.

Castex poinformował również o przyznanej przez rząd pomocy w wysokości 900 euro na 4 miesiące dla pracowników w trudnej sytuacji materialnej i z niepewnym statusem prawnym, takich jak pracownicy sezonowi czy pracownicy z umowami krótkoterminowymi. Pomoc ta ma objąć około 400 tys. osób, w tym 70 tys. młodych pracowników. Osoby młode mogą też liczyć na wsparcie w wysokości około 500 euro – poinformowała minister pracy Elisabeth Borne.

Szczegółowy plan szczepień przeciwko koronawirusowi zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu - przekazał premier. „Czekamy na zalecenia władz medycznych, aby wiedzieć, do jakich części społeczeństwa należy kierować się w pierwszej kolejności z kampanią szczepień” – doprecyzował minister zdrowia Olivier Veran.

Czytaj też: Morawiecki: nie można mówić o trwałej stabilizacji

PAP/KG