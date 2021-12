Zamknięte prowincje w Kanadzie, w Irlandii obostrzenia: Świat broni się przed wirusem

Rząd najludniejszej prowincji Kanady, Ontario, ogłosił w piątek powrót części pandemicznych ograniczeń. Restrykcje ogłosiły też Kolumbia Brytyjska i Manitoba. Zaś premier Kanady Justin Trudeau wezwał do działań, które „zagłodzą” wariant Omikron.

„Omikron nie przejmuje się tym, czy jesteśmy zmęczeni restrykcjami” - podkreślił premier Kanady Justin Trudeau w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC. „Jeśli zadziałamy odpowiednio wcześnie i uważnie, żeby zatrzymać, żeby +zagłodzić+ Omikrona, jeśli przez najbliższe dwa tygodnie nie damy mu szans na wzrost, będziemy mieć lepszą zimę i lepszą wiosnę” - mówił Trudeau.

„Omikron nie wyjeżdża na święta” - powiedział w piątek główny lekarz Ontario dr Kieran Moore i zalecił, by w spotkaniach podczas okresu świątecznego uczestniczyły tylko osoby, które otrzymały już dawkę przypominającą.

W nocy z soboty na niedzielę w Ontario, gdzie mieszka ok. 40 proc. ludności Kanady, zaczną obowiązywać ograniczenia wielkości prywatnych spotkań w zamkniętych przestrzeniach z 25 do 10 osób. Na otwartym powietrzu może się spotkać jednorazowo 25 osób. Ograniczona zostanie liczba klientów, do 50 proc. dozwolonej, w restauracjach, centrach handlowych, sklepach, aptekach, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, siłowniach i fitness klubach, klubach żeglarskich i klubach ze striptizem.

W restauracjach przy jednym stole nie będzie mogło siedzieć więcej niż 10 osób, sprzedaż alkoholu będzie musiała się kończyć o 22 a restauracje i bary muszą być zamykane o 23. W klubach sportowych, teatrach i salach koncertowych nie będzie można sprzedawać żywności i napojów. W lokalach nie będzie możliwe ani tańczenie, ani śpiewanie – dozwolone to będzie tylko dla wykonawców na scenie i pracowników.

Jednak ograniczenia nie dotyczą świątyń i miejsc kultu, miejsc ślubów i domów pogrzebowych.

Nie poinformowano kiedy zostaną wznowione lekcje w budynkach szkolnych.

W piątek w Ontario odnotowano 3124 nowe przypadki Covid-19. W czwartek panel naukowych doradców rządu tej prowincji opublikował najnowsze prognozy ostrzegając, że na początku 2022 r. szpitalne oddziały intensywnej terapii (OIOM) dotrą do granicy swoich możliwości.

Jeśli mieszkańcy Ontario ograniczą liczbę kontaktów o połowę, a dzienna liczba przyjmujących trzecią dawkę szczepionki wynosić będzie od 250 tys. do 350 tys., to możliwe będzie utrzymanie dziennej liczby zachorowań poniżej 5 tys. Bez ograniczenia kontaktów pod koniec grudnia dzienna liczba nowych zachorowań może wzrosnąć do 10 tys.

W Ontario prawie 80,5 proc. mieszkańców powyżej 5 roku życia otrzymało dwie dawki szczepionki, a prawie 85,6 proc. - przynajmniej jedną. Umówienie się na tzw. booster nie jest proste. Rządowa strona obsługująca rezerwacje zawiesza się ze względu na duże zainteresowanie. Szczepionki dostępne są też w aptekach, ale w wielu z nich słychać, by próbować za kilka dni lub w styczniu. W punktach szczepień, gdzie nie trzeba się umawiać, trzeba przyjść w godzinach porannych po numer lub czekać w kolejce. Najłatwiej znaleźć wolne miejsce w aptekach poza głównymi szlakami handlowymi, ale i tam trzeba czekać kilka dni do dwóch tygodni.

Jeszcze w czwartek o powrocie restrykcji informowały władze Quebecu. Zaś w piątek po południu, poza Ontario, obostrzenia ogłosiła Kolumbia Brytyjska. Główna lekarz prowincji dr Bonnie Henry poinformowała o ograniczeniu maksymalnej liczby uczestników spotkań pod dachem, ograniczeniach dla dużych klubów do połowy miejsc, zawieszeniu zawodów sportowych i odwołaniu noworocznych imprez z wyjątkiem tych, podczas których goście siedzą przy stole. Również w restauracjach goście muszą pozostawać przy swoich stołach. Obostrzenia wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca stycznia.

Również w czwartek o powrocie części restrykcji poinformowała Manitoba. Zaczną obowiązywać od wtorku, dotyczyć będą zarówno prywatnych spotkań (do 10 osób), jak i teatrów, kin, muzeów, siłowni, gdzie jednorazowo może być zajętych do 50 proc. miejsc. Mecze i treningi mogą się odbywać, ale nie wolno organizować turniejów sportowych.

Rząd federalny poinformował w piątek, że od soboty zniesiony zostaje, wprowadzony pod koniec listopada br., zakaz lotów do 10 krajów afrykańskich, gdzie najpierw wykryto wariant Omikron. Od wtorku podróżni, także Kanadyjczycy wracający do Kanady, będą musieli przedstawić wyniki testu PCR. Zwiększona zostanie liczba testów po przylocie, a minister zdrowia Jean-Yves Duclos wspomniał o planach testów na lądowych przejściach granicznych.

Irlandia wprowadza nowe restrykcje

Premier Irlandii poinformował w piątek, że wszystkie lokale, w których gromadzi się większa liczba osób, takie jak puby, kina i teatry będą musiały być zamykane o godz. 20 aby zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. Zarządzenie wchodzi w życie w poniedzialek. Premier ostrzegł przed „olbrzymim wzrostem infekcji”.

Ponadto liczba widzów na stadionach sportowych będzie musiała być zmniejszona o połowę do maksymalnie 5 tys. osób. We wszystkich wydarzeniach w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło uczestniczyć najwyżej 1000 osób, lub do 50 proc. ich pojemności.

Przyjęcia ślubne będą musiały kończyć się o północy a uczestniczyć w nich będzie mogło maksymalnie 100 osób. Już wcześniej zarządzono zamknięcie klubów nocnych.

Premier Micheal Martin oświadczył w wystąpieniu telewizyjnym, że restrykcje obowiązywać będą na razie do 30 stycznia z możliwością ich przedłużenia. Zaznaczył, że wariant koronawirusa Omikron stanowi „poważne zagrożenie” dla republiki.

Martin poinformował, że w ostatnich dniach ponad jedna trzecia nowych infekcji przypada na Omikrona, który „eksploduje w całej Europie”. „On jest już tutaj, jest w naszym kraju” - dodał.

„Ten wirus rozprzestrzenia się tak agresywnie we wszystkich grupach wiekowych, że będziemy świadkami wzrostu infekcji znacznie większego niż te, których byliśmy świadkami dotychczas” - ostrzegł.

W piątek wykryto w Irlandii 3 628 nowych infekcji. Od wybuchu pandemii zmarło w tym kraju 5 835 osób z powodów związanych z koronawirusem.

PAP/ as/

jm/