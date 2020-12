USA: Rozpoczęła się dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19

W USA rozpoczęła się w niedzielę dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi, wyprodukowanych przez firmy Pfizer i BioNTech. Oczekuje się, że pierwsze partie dotrą do poszczególnych stanów już w poniedziałek - podaje Associated Press.

Szczepionki rozwożone są z zakładów Pfizera w Kalamazoo w Michigan. Do środy preparat ma dotrzeć do 636 miejsc w Stanach Zjednoczonych.

Główny doradca administracji USA ds. szczepień przeciwko koronawirusowi dr Moncef Slaoui powiedział w niedzielę w wywiadzie dla sieci Fox News, że w pierwszym kwartale 2021 roku zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. Dodał, że do końca grudnia rozdysponowanych zostanie około 40 mln dawek szczepionki, a kolejne 50 do 80 mln trafi do poszczególnych stanów w styczniu.