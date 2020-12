PKP PLK zamówiły przebudowę magistrali węglowej na Śląsku

Wartą ponad 1,5 mld zł brutto umowę na przebudowę magistrali węglowej w centralnej części woj. śląskiego zamówiła w piątek spółka PKP PLK. To najbardziej wysunięty na południe odcinek linii kolejowej nr 131. Prace obejmujące zaprojektowanie i wykonanie inwestycji mają trwać do 2024 r.

Jak mówił, podczas zdalnego podpisania umowy z firmą PORR na zaprojektowanie i realizację robót, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, to zadanie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze Śląsk to nasze gospodarcze serce, o które trzeba dbać i komunikacja Śląska z wybrzeżem jest niezwykle istotna – i temu służy podniesienie przepustowości, dostosowywanie tego odcinka tej linii do transportu towarów, tak, aby one mogły płynnie przemieszczać się po Polsce – wskazał Bittel.

Ale jest to też linia kolejowa, która będzie dostosowywana do przyzwoitego poziomu związanego z ofertą pasażerską – dodał wiceszef MI.

Chodzi o remont odcinka tzw. magistrali węglowej wiodącej z Górnego Śląska w kierunku portów w Gdańsku i Gdyni, przebiegającego w centralnej, silnie zurbanizowanej części woj. śląskiego – od Chorzowa Batorego, przez Bytom i Radzionków, po Nakło Śląskie.

To również jedno z kluczowych kolejowych połączeń pasażerskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którym kursują m.in. pociągi aglomeracyjne Kolei Śląskich z Katowic przez Chorzów i Bytom do Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka.

Wyłoniony w przetargu wykonawca ma m.in. opracować dokumentację, uzyskać pozwolenia i wykonać roboty obejmujące odcinek o długości 32 km (łącznie 80 km torów kolejowych). Zmodernizowanych zostanie 7 stacji i przystanków, odnowionych lub odbudowanych 29 obiektów inżynieryjnych i wymienionych 170 rozjazdów. Inwestycja ma trwać do 2024 r.

PAP/mt