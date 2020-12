Amerykańskie kancelarie z pozwami przeciw CD Projekt

Dwie amerykańskie kancelarie prawne, The Schall Law Firm oraz Rosen Law Firm, ogłosiły w czwartek i w piątek w nocy, że złożą pozwy zbiorowe do sądu przeciwko CD Projektowi, zarzucając mu złamanie ustawy o papierach wartościowych oraz wysyłanie na rynek fałszywych lub wprowadzających w błąd komunikatów o grze „Cyberpunk 2077”.

Według prawników obu kancelarii, długo wyczekiwana gra „Cyberpunk 2077” nie nadaje się do gry na konsolach obecnej generacji Xbox i PlayStation z powodu ogromnej liczby błędów.

W efekcie Sony, Microsoft oraz sam CD Projekt zmuszone były ogłosić, że zwrócą pełne koszty nabycia gry wszystkim, którzy się do nich zgłoszą z takim żądaniem, a dodatkowo Sony wycofał „Cyberpunka 2077” ze swojego sklepu PlayStation Store.

W opinii The Schall Law Firm i Rosen Law Firm, „reputacja CD Projektu została znacząco zniszczona przez nieudany start Cyberpunk 2077”.

Obie kancelarie prawne wezwały inwestorów, którzy kupili akcje CD Projektu między 16 stycznia a 17 grudnia 2020 roku, do zgłaszania się do nich do 22 lutego.

