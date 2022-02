Cyberpunk 2077: Inwestorzy niezadowoleni ze zmian

Cyberpunk 2077 po ponad roku od premiery nareszcie doczekał się dedykowanej wersji na konsole nowej generacji. Jak prezentuje się gra? - pyta redakcja portalu EndGame?

Wczorajszy stream REDów cieszył się ogromną popularnością ale nie przebiegał bez problemów - już na początku live’a podczas pokazu gry dało się dostrzec tzw. lagi (spowolnienia rozgrywki). Te problemy objawiały się kilkukrotnie.

Mimo to REDzi zaprezentowali nowości. Gra ma rozbudowany system inteligencji przechodniów NPC, wprowadzono opcję nabywania nowych mieszkań (tylko 4 na całe miasto), jak również przeprojektowano system działania innych pojazdów, a także drzewka umiejętności. Wprowadzono nowe bronie i masę rozwiązań w obrębie tzw. quality of life, czyli zmian ułatwiających rozgrywkę w zakresie menu, mapy etc.

Niestety - nie wszystkie te zmiany trafią na konsole poprzedniej generacji. Jak mówi Redaktor Zarządzający portalu EndGame, Arkady Saulski:

Zmiany wprowadzone przez CD Projekt RED są pokaźne, ale można odnieść wrażenie, że niezadowalające dla graczy. Pamiętajmy, że gra ma już ponad rok i w tym czasie sądzę, że można było zrobić więcej. Chociażby kwestia wyższej inteligencji przechodniów NPC. Nie pojmuję czemu będzie niedostępna na konsolach starszej generacji, skoro systemy takie istniały w grach z otwartym światem już w czasach GTA: San Andreas - grze z 2004 roku, a więc - sprzed 18 lat! Brak tych rozwiązań na konsolach starszej generacji wiele mówi o problemach jakie CD Projekt RED nadal ma w materii programowania na konsole. To nadal firma PC-centryczna i być może dobrym krokiem dla naszego kolosa byłoby postawienie wszystkiego na segment PC-tów, lub drastyczne wzmocnienie segmentu konsolowego… bo w obecnej chwili brak funkcji obecnej w open worldach od 18 lat jest dość śmieszny.

Część obiekcji redaktora podzielają gracze, którzy podzielili się w materii oceny patcha 1.5. Co gorsza, gracze operujący na starszych generacjach już zgłaszają, iż ich wersje mają błędy, w tym krytyczne - uniemożliwiające grę.

Co gorsza, inwestorzy też nie dopisali. Gdy wczoraj, ok godziny 15 czasu polskiego rozpoczął się stream, ceny akcji Grupy Kapitałowej CD Projekt urosły do kwoty 184,26 zł za akcję. Widać było entuzjazm po prezentacji. Gdy jednak gracze zaczęli ściągać poprawki entuzjazm minął - CD Projekt zamknął dzień na kwocie 180,86 zł. na akcji.

