CDPR wróci na podium? Premiera dodatku do Cyberpunka 2077

Widmo wolności, dodatek do gry Cyberpunk 2077, jest już dostępne w wersji cyfrowej na konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz na PC - czy odbuduje on nadszarpniętą reputację CD Projektu?

Jak piszą sami twórcy w skierowanej do graczy notce z okazji premiery dużego dodatku Phantom Liberty (Widmo Wolności):

Widmo wolności to wypełniony akcją fabularny dodatek do Cyberpunka 2077 w klimacie szpiegowskiego thrillera, który oferuje m.in. rozbudowaną historię, zupełnie nową dzielnicę Night City do odkrycia, nowe drzewko atutów i umiejętności, nowe misje poboczne i kontrakty, przedmioty, a także nowe, niekończące się aktywności w otwartym świecie. - Widmo wolności to efekt ciężkiej pracy całego naszego zespołu i zwieńczenie długiej podróży związanej z Cyberpunkiem 2077. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc oddać w ręce graczy ręce ten pełnoprawny dodatek. Wyruszając do Night City, nie spodziewaliśmy, jak bardzo to doświadczenie wpłynie na nas. Od tamtego czasu wiele się nauczyliśmy, ale jedna rzecz pozostała niezmienna — nasza pasja do tworzenia. Widmo wolności jest tego najlepszym przykładem – mówi Gabe Amatangelo, reżyser gry.