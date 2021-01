Elon Musk pozbywa się nieruchomości i… zarabia fortunę!

Elon Musk tuż przed przed świętami Bożego Narodzenia pozbył się trzech sąsiadujących ze sobą domów położonych w prestiżowej dzielnicy Los Angeles - Bel Air - poinformował „Los Angeles Times”.

Założyciel SpaceX w grudniu 2020 r. sprzedał trzy należące do niego posiadłości za łączną kwotę 40,9 mln dol.

Największa z nieruchomości, czyli posiadający sześć sypialni dom, wybudowany na zajmującej ponad pół hektara działce, został sprzedany za 29,72 mln dolarów. Zajmująca niewiele mniejszą powierzchnię parcela z posiadłością w stylu kolonialnym kosztowała nowego nabywcę 6,77 mln dolarów, a najmniejszy z domów - parterowa willa z lat 60. - został wyceniony na 4,43 mln dolarów. Wszystkie trzy posiadłości leżą przy tej samej ulicy w dzielnicy Bel Air.

W czerwcu założyciel SpaceX porozumiał się z chińskim miliarderem Wiliamem Dingiem w sprawie sprzedaży innego ze swoich domów w Bel Air za 29 mln dolarów, co stanowi kwotę o 12 mln większą niż to, co w 2012 r. zapłacił Musk.

Elon Musk wyznał także, że nie chce posiadać żadnych nieruchomości oraz że zamierza przeprowadzić się do Teksasu.

businessinsider.com.pl/kp