Jacek Majchrowski wydał 18 mln zł nagradzając urzędników

Adam Glapiński samotnie w okopach prowadzi ostrzał niemieckiej gospodarki... i to skutecznie! - tak można sądzić po reakcji polskich mediów z niemieckim kapitałem. To dowód, że w eksporcie bój toczy się o każdą złotówkę i każde euro, a tu znów ci cholerni Polacy robią to dobrze! - pisze Maksymilian Wysocki