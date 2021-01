Kłopotliwi … „paneliści”. A jest ich coraz więcej

300 tys. gospodarstw domowych ma na swoich dachach małą instalację fotowoltaiczną, jednak ci prosumenci są kłopotem dla polskiego sytemu energetycznego – informuje Interia.

Dla operatorów systemu dystrybucyjnego prosumenci są problemem ze względu na kłopoty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa sieci, ze względu na magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej - mówi w rozmowie z MarketNews24 Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Jej zdaniem problem ten trzeba rozwiązać, skoro w ciągu kilku liczba prosumentów ma wzrosnąć do 1 mln.

Rozwiązaniem są domowe magazyny energii, stanowiące uzupełnienie domowej instalacji fotowoltaicznej, i większe magazyny, instalowane przez operatorów krajowego systemu, które mogłyby obsługiwać na przykład spółdzielnie mieszkaniowe.

W proces tworzenia magazynów powinny także włączyć się firmy produkcyjne, aby zużywać potrzebną im energię nie tylko z sieci, ale również z własnych jej magazynów.

Gdyby powstały zachęty finansowe do realizacji takich inwestycji firmy, prosumenci mogliby bardziej przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii i do współtworzenia bezpieczeństwa energetycznego - dodaje Barbara Adamska.

Interia/RO

CZYTAJ TEŻ: Pandemia uczy nas oszczędzania na czarną godzinę