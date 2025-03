PGE wyda fortunę na budowę magazynów energii

Polska Grupa Energetyczna planuje budowę ponad 80 nowych magazynów o łącznej pojemności przekraczającej 10 000 MWh do 2035 r., zapowiedział prezes PGE Dariusz Marzec. Wartość planowanych projektów może wynieść około 18 mld zł.

„Magazyny energii to klucz do skutecznej transformacji energetycznej. Nie możemy mówić o dalszym rozwoju energetyki odnawialnej bez równoległych dużych inwestycji w magazynowanie. Tylko poprzez jednoczesny rozwój obu tych segmentów będziemy mogli zapewnić bezpieczne dostawy zielonej energii elektrycznej dla odbiorców. Dlatego teraz w Grupie PGE będziemy mocno stawiać na inwestycje zarówno w wielkoskalowe magazyny bateryjne, jak i te mniejsze, rozproszone po całym kraju. Nasze plany na najbliższą dekadę zakładają budowę ponad 80 nowych magazynów o łącznej pojemności przekraczającej 10 000 MWh. W ten sposób w 2035 roku łączna pojemność magazynów w naszej Grupie wzrośnie do ponad 17 000 MWh” - powiedział Marzec.

Obecnie Grupa PGE posiada magazyny energii o pojemności blisko 7 000 MWh.

Planowane inwestycje zwiększą ją do ponad 17 000 MWh w perspektywie 10 lat. W szczególności obejmują one sześć wielkoskalowych magazynów bateryjnych o łącznej pojemności ponad 4 000 MWh, w tym ME Żarnowiec (woj. pomorskie) o mocy 262 MW i pojemności 981 MWh. Kolejne magazyny PGE chce wybudować w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie), Rybniku (woj. śląskie), Rogowcu (woj. łódzkie) oraz w Krakowie (woj. małopolskie). Dodatkowo PGE pracuje nad projektem 75 rozproszonych magazynów energii elektrycznej na terenie całej Polski o łącznej pojemności ponad 6 000 MWh.

PGE posiada blisko 90 proc. udziału w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. PGE ma cztery tego typu elektrownie o łącznej pojemności blisko 7 000 MWh. Są to: największa w Polsce elektrownia w Żarnowcu, a także Porąbka-Żar, Dychów i Solina. Grupa posiada także dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. PGE oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Natomiast w 2021 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. PGE Energetyka Kolejowa wybudowała natomiast magazyn energii w Garbcach koło Wrocławia o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 1,2 MWh, który jest największym magazynem energii pracującym na potrzeby trakcyjne w Europie, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc.. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc.. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc.. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews, sek

