PGE GiEK postawi nowy blok gazowo-parowy w Elektrowni Rybnik

Nowe źródło wytwórcze w Elektrowni Rybnik, obecnie dysponującej wysłużonymi blokami węglowymi, będzie miało charakter gazowo-parowy - zakłada spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), do której należy rybnicka elektrownia. Moc nowej jednostki ma wynosić 800 MW, i ma ona być opalana gazem ziemnym w ilości 1 mld m sześc. rocznie, z potencjalną możliwością współspalania wodoru. Uruchomienie bloku jest planowane na 2027

Latem ub. roku przedstawiciele spółki deklarowali, że kierunkowa decyzja dotycząca budowy w Elektrowni Rybnik nowego, niskoemisyjnego źródła energii, zostanie podjęta do końca 2020 roku, jednak nie przesądzano wówczas charakteru przedsięwzięcia.

W piątek spółka PGE GiEK poinformowała w komunikacie, że wiodącym wariantem dla nowych mocy w Elektrowni Rybnik jest gazowy blok energetyczny. Firma będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW - poinformował właściciel rybnickiej elektrowni.

Podstawowym paliwem dla nowej jednostki ma być gaz ziemny wysokometanowy w ilości ok. 1 mld m sześc. rocznie, z potencjalną możliwością współspalania wodoru. Projekt będzie przygotowywany w harmonogramie umożliwiającym udział w aukcjach Rynku Mocy w IV kwartale 2022 r., z pierwszym terminem dostaw na 2027 rok - czytamy w informacji firmy.

Jednostka będzie elastycznym źródłem, umożliwiającym bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE – powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE kilka lat temu; wcześniej należała do francuskiego koncernu energetycznego EdF, który sprzedał swoje polskie aktywa. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Rybnicki zakład jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Jego podstawowa działalność to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc wytwórcza elektrowni to 1,8 tys. MW zainstalowanych w ośmiu blokach węglowych. Jest największą elektrownią na Górnym Śląsku i należy do największych elektrowni systemowych w Polsce.

Budowa nowego niskoemisyjnego źródła w Elektrowni Rybnik pozwoli na zapewnienie ciągłości produkcji energii w zakładzie o blisko 50-letniej historii, który na stałe wpisał się nie tylko w energetyczną mapę Polski, ale również krajobraz miasta - wskazują przedstawiciele PGE GiEK, podkreślając, że firma inwestuje w aktywa zasilane niskoemisyjnym gazem oraz stawia na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Obecnie PGE GiEK buduje w swojej Elektrowni Dolna Odra dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1340 MW. Spółka przekazała już teren budowy wykonawcy inwestycji, którym jest konsorcjum firm Polimex Mostostal (lider) oraz General Electric Global Services GmbH i General Electric International Inc. Zgodnie z kontraktem, początek eksploatacji nowych gazowych bloków nastąpi w czwartym kwartale 2023 r.

