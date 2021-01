Ubezpiecz dziecko od zachorowania na COVID-19

Powrót najmłodszych dzieci do szkół nie oznacza, że trwająca od blisko roku, pandemia koronawirusa jest już za nami. Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach publicznych oraz częste mycie rąk to podstawy, o których musimy pamiętać zarówno my, jak i nasze dzieci.

Powinniśmy im o tym przypominać zwłaszcza teraz, gdy część znów uczy się w klasach. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić dla swoich pociech jest wyposażenie ich w odpowiednie ubezpieczenie. Polisę na wypadek zachorowania na COVID-19 oferuje LINK4 Mama.

Potwierdzone przez lekarza zachorowanie dziecka na COVID-19 będzie skutkować wypłatą odszkodowania w wysokości 5 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Można za nie kupić wymarzoną zabawkę, książkę, grę komputerową albo odłożyć i – gdy podróżowanie znów będzie bezpieczne - wydać na atrakcyjny, rodziny wyjazd. Ubezpieczyciel tego nie weryfikuje. Wypłatę pieniędzy gwarantują ogólne warunki ubezpieczenia NNW Dziecko w ramach LINK4 Mama, pakietu ubezpieczeń dla dzieci i rodziców.

Warto wiedzieć, że NNW w LINK4 Mama to ochrona wykraczająca daleko poza ubezpieczenie na wypadek zakażenia COVID-19. To przede wszystkim całoroczna i całodobowa ochrona dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym oczywiście w przypadku m. in. złamanej ręki, nogi, wybitego zęba, wstrząśnienia mózgu.

Tak samo działa w domu, na podwórku, w szkole czy podczas nauki zdalnej. To produkt kompleksowy, co w obecnych niepewnych czasach jest niezwykle istotne. Dzięki NNW w LINK4 rodzice nie muszą się martwić czy ich dziecko będzie chronione, gdy mamy do czynienia raz z nauką zdalną, a raz z tradycyjną. NNW Dziecko w LINK4 Mama chroni cały czas. Nawet podczas – uprawnianych amatorsko – zajęć sportowych czy tanecznych.

Koszt polisy zależy od wybranej przez rodziców lub opiekunów sumy ubezpieczenia. Do wyboru są cztery możliwości: 15, 25, 50 i 100 tysięcy złotych. W zależności od wariantu polisa dla jednego dziecka będzie kosztować odpowiednio: 42, 62, 124 lub 220 złotych za całych rok. Dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny są specjalne zniżki.

Limity, wyłączenia i ogólne warunki ubezpieczenia LINK4 Dziecko dostępne są na stronie www.link4mama.pl lub pod numerem 604 14 14 14. Konsultantów warto zapytać o możliwość organizacji i sfinansowania przez ubezpieczyciela korepetycji dla dziecka, które w wyniku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będzie mogło brać udziału w zajęciach szkolnych.

Rodziców powinna zainteresować – także dostępna w ramach LINK4 Mama – opcja zorganizowania i opłacenia pomocy domowej dla mamy, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku musi zostać w łóżku i nie może zajmować się domem.

Na uwagę zasługuje także możliwość wykupienia leków dla chorego dziecka i bezpłatnego dostarczenia ich kurierem pod wskazany adres. LINK4 Mama może także kupić, poszkodowanemu w wypadku dziecku, i dostarczyć sprzęt rehabilitacyjny.

Przez internet lub telefon można kupić zarówno polisę LINK4 Mama, ale też wszystkie inne produkty LINK4.

