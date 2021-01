Uwięzieni chińscy górnicy muszą czekać kolejne 15 dni na ratunek

Sześciu górników nadal jest poszukiwanych w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie), gdzie we wtorek wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć. Jak podano, skala zniszczeń jest zaskakująco duża.