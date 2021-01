Fabryka akumulatorów Johnson Matthey w Koninie zasilana tylko z OZE

Johnson Matthey, czołowy dostawca zrównoważonych technologii, poinformował, że zakład produkcji materiałów do katod akumulatorowych w Koninie, od pierwszego dnia będzie zasilany wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych

Czytaj też: Kobierzyce z największą na świecie fabryką akumulatorów EV

Spółka JM podpisała umowę z Axpo, wiodącym europejskim producentem i dystrybutorem energii odnawialnej, który koncentruje się na inwestycjach w energię słoneczną i wiatrową. Axpo będzie dostarczać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do nowej fabryki Johnson Matthey w Koninie, która ma zostać oddana do użytku w 2022 r. i rozpocząć produkcję platform samochodowych w 2024 roku. Dzięki wykorzystaniu wyłącznie energii odnawialnej znacznie zmniejszy się ślad węglowy zakładu, co przyczyni się do przyspieszenia przejścia Polski na gospodarkę niskoemisyjną.

Nowy zakład w Koninie to znaczący krok w procesie komercjalizacji eLNO®, rodziny zaawansowanych, bogatych w nikiel materiałów katodowych JM, przeznaczonych do zastosowań w akumulatorach samochodowych typu PHEV/BEV. Dzięki produkcji z wykorzystaniem wyłącznie energii odnawialnej, eLNO wyróżnia się silnymi atutami środowiskowymi, które przyczyniają się do tworzenia zrównoważonego łańcucha wartości akumulatorów.

Zapewnienie 100% energii ze źródeł odnawialnych od pierwszego dnia eksploatacji świadczy o zaangażowaniu firmy Johnson Matthey w zrównoważony rozwój zarówno teraz, jak i w przyszłości, a także stanowi pierwszy krok w planie firmy, zakładającym inwestowanie w strategiczne partnerstwa na rzecz rozwoju nowych, długoterminowych dostaw energii odnawialnej, w miarę jak przedsiębiorstwo zwiększa swoje zdolności produkcyjne.

Christian Günther, dyrektor generalny w dziale materiałów akumulatorowych w JM, mówi: Wytwarzanie materiałów do produkcji akumulatorów jest procesem intensywnie energochłonnym. W momencie osiągnięcia docelowej wydajności nasz zakład w Koninie znacząco zwiększy ogólne zużycie energii, dlatego też od samego początku musimy minimalizować emisję dwutlenku węgla, aby zapewnić zrównoważony łańcuch wartości akumulatorów. Nie wystarcza nam odegranie znaczącej roli w rozwoju pojazdów elektrycznych - zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkiego, co podejmujemy w Johnson Matthey, starając się przekształcić świat w czystsze i zdrowsze miejsce.

Spółka Johnson Matthey to światowy lider w zakresie technologii. Przez ponad 200 lat nieprzerwanego zaangażowania w innowacje i przełomowe rozwiązania technologiczne firma poprawia wydajność, funkcjonalność i bezpieczeństwo produktów swoich klientów. W 2020 roku spółka otrzymała Znak Zielonej Gospodarki Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, przyznawany przedsiębiorstwom, które generują ponad 50% przychodów z rozwiązań przyjaznych środowisku.

Czytaj też: Chińczycy wypowiadają wojnę Tesli! Przełom na rynku elektryków? [wideo]

Działalność naukowa spółki ma wymiar globalny w takich dziedzinach, jak transport niskoemisyjny, farmaceutyka, przetwarzanie chemiczne i jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych planety. Obecnie ponad 14000 specjalistów firmy Johnson Matthey współpracuje z szeroką siecią klientów i partnerów, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia w otaczającym nas świecie. Johnson Matthey jest członkiem Global Battery Alliance i wspiera dziesięć zasad GBA dotyczących zrównoważonego łańcucha wartości akumulatorów.

Więcej informacji dostępnych pod adresem https://matthey.com/en.

PAP/PR Newswire/mt