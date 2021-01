Prognozy MFW dot. PKB: -3,4% w 2020 r., +2,7% w 2021 r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał oczekiwania co do PKB Polski - wynoszą one: 3,4 proc. spadku szacowanego na 2020 r., 2,7 proc. wzrostu prognozowanego na 2021 r. oraz 5,1 proc. wzrostu prognozowanego na 2022 r. MFW przedstawił też prognozy na globalny wzrost PKB na 2021 - ma on wynieść aż 5,5 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał oczekiwania co do PKB Polski - wynoszą one, podobnie jak w raporcie z listopada ub.r.: 3,4 proc. spadku szacowanego na 2020 r., 2,7 proc. wzrostu prognozowanego na 2021 r. oraz 5,1 proc. wzrostu prognozowanego na 2022 r., podano w danych liczbowych załączonych do raportu „World Economic Outlook Update, January 2021”.

W listopadzie Fundusz podał ponadto, że spodziewa się wyższego wzrostu PKB w Polsce - na poziomie 4,2 proc. w 2023 r., 2,9 proc. w 2024 r. i 2,6 proc. w 2025 r.

Dane te są w miarę zbieżne z prognozami Banku Światowego, zgodnie z którymi gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a więc i Polski, mają się rozwijać w tym roku w tempie 3,3 proc. do 3,6 proc.

Dobre dane na temat perspektyw rozwojowych Polski skomentowali analityce NBP. Dyrektor Departamentu Analiz NBP Jacek Kotłowski stwierdził, że dobre dane są skutkiem właściwie prowadzonej polityki rządu i banku centralnego. Mówił on o sukcesie taniego i zdywersyfikowanego eksportu, w dużej części do Niemiec. Wśród innych skutecznych posunięć wymienił odpowiedź fiskalną na kryzys, w tym rządowe tarcze antykryzysowe, aby utrzymać na niskim poziomie bezrobocie oraz zapewnić ochronę małym i średnim firmom.

MFW przedstawił też prognozy na globalny wzrost PKB na 2021.

Międzynarodowa organizacja podwyższyła prognozę globalnego PKB na ten rok o 0,3 pkt proc. wobec oczekiwań z października ub.r. do 5,5 proc. oraz podtrzymał prognozę na 2022 r. na poziomie 4,2 proc.

Choć niedawne zatwierdzenie szczepionek zwiększyło nadzieje na przełom w pandemii w dalszej części tego roku, nowe fale i warianty wirusa są źródłem obaw z punktu widzenia perspektyw. Pośród wyjątkowej niepewności, prognozujemy wzrost globalnej gospodarki o 5,5 proc. w 2021 r. i 4,2 proc. w 2022 r. Prognoza na 2021 r. została podwyższona o 0,3 pkt proc. wobec poprzednich oczekiwań, co odzwierciedla oczekiwania poprawy aktywności - dzięki szczepionkom - w dalszej części roku oraz dodatkowe narzędzia wsparcia w kilku dużych gospodarkach - czytamy w raporcie „World Economic Outlook Update, January 2021”.

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 5,1 proc. w tym roku i o 2,5 proc. w roku przyszłym (co oznacza zmiany prognoz wobec października ub.r. odpowiednio o: +2 pkt i -0,4 pkt).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i o 3,6 proc. w 2022 r. (odpowiednio: -1 pkt i +0,5 pkt wobec oczekiwań z października).

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 3,5 proc. (-0,7 pkt wobec października) oraz 3,1 proc. w 2022 roku (bez zmian wobec października).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 8,1 proc. (-0,1 pkt wobec października) i o 5,6 proc. w roku przyszłym (-0,2 pkt wobec października).

Według prognoz i opinii rządowych analityków Polska rozwija się w przebojowym tempie i odnosi sukcesy - a przynajmniej rząd skutecznie ratuje gospodarkę przed zgubnym wpływem pandemii. Jak zatem porównać prognozowany wzrost 2,7 proc. dla Polski oraz 5,5 proc. dla świata? Porównanie to wskazuje, że jednak w porównaniu do globalnej średniej nie tylko nie stoimy w miejscu, ale wręcz cofamy się. Z kolei w porównaniu do Europy Zachodniej wypadamy lepiej, pod względem prognoz wzrostu. Cóż, Polsce trudno jest się wybić jakoś znacznie ponad rynki regionalne i Unii Europejskiej, na które sprzedajemy nasze produkty.

Jednak po kondycji Unii widać, że centrum światowego rozwoju już - a przynajmniej obecnie - nie leży w Europie, ale gdzie indziej, ponieważ inne rynki cieszą się wyższą stopą wzrostu. Z pewnością region globalnego wzrostu to obecnie Daleki Wschód, Chiny, i kilka innych krajów azjatyckich - a wśród nich Korea Południowa, Japonia, Tajwan czy Wietnam. Może tam należałoby szukać recepty na realny wzrost gospodarczy?

