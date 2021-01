Solorz człowiekiem roku

Patrycja Kotecka, członkini zarządu Link4 w rozmowie z portalem Wirtualne Media wskazała najważniejsze trendy i wydarzenia 2020 roku, oraz wyzwania przed jakimi staje branża

Zdaniem Koteckiej człowiekiem roku w mediach bez wątpienia jest Zbigniew Solorz.

Z sukcesem buduje synergie pomiędzy mediami online i offline. Ważnym etapem tej strategii była tegoroczna akwizycja Interii. W walce o zakup tego medium Solorz pokonał silnych konkurentów, w tym Wirtualną Polskę, Agorę i RASP. Przejęcie od grupy Bauer jednego z największych polskich portali internetowych idealnie wpisuje się w portfel jego biznesowego imperium i pozwala rozwijać medialno-telekomunikacyjnej grupie swoją pozycję na rynku reklamy online. Interia to jeden z największych portali horyzontalnych w Polsce zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 6 milionów odbiorców. Solorz może wykorzystać w przyszłości Interię jako narzędzie do budowania silnej platformy VOD - argumentuje.