USA: Nowy rekin giełdy ma... 10 lat!

Niedawny rajd na akcje upadającej sieci Gamestop okazały się nie tylko pięknym zagraniem na nosie Wall Street, ale doprowadziło też do licznych niespodzianek dla posiadaczy akcji firmy.

Jednym z nich jest Jaydyn Carr, który dorobił się małej fortuny, sprzedając akcje Gamestop z 50 proc. zyskiem! Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie pewien drobny fakt - Carr ma… 10 lat!

Jak opisuje sprawę „The New York Times” chłopiec jest fanem gier wideo i dwa lata temu, przy okazji afrykańskiego święta Kwanzaa jego mama w prezencie nabyła mu akcje Gamestop, konkretnie - 10 sztuk w cenie 60 dolarów.Po ostatnich perturbacjach chłopiec sprzedał je za 3,2 tys. dolarów stając się najbogatszym 10-latkiem w okolicy i zyskując 53 krotność pierwotnej kwoty!

Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie mama chłopca, która regularnie kontrolowała ich kurs. Jednak to chłopak podjął decyzję o sprzedaży.

Ma też plan na to co zrobi z pieniędzmi - 2200 dolarów zachowa jako oszczędności, z kolei pozostały tysiąc znowu zainwestuje!

Rośnie nam nowy rekin giełdy?

The New York Times/ InnPoland/ as/