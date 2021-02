Zimowa burza zmiotła autostradę do oceanu! [wideo]

W wyniku zimowej burzy, która przyniosła nad Kalifornię obfite deszcze, zawalił się fragment autostrady nr 1. Droga położona na malowniczym wybrzeżu w pobliżu Big Sur runęła wprost do oceanu. Na zdjęciach widać ogromną lukę. Powody zdarzenia wyjaśnia Kalifornijski Departament Transportu.

Wcześniej urzędnicy Caltrans zdecydowali o zamknięciu innego odcinka tej samej autostrady – długości 40 mil. Związane było to z zimową burzą, która powodowała osuwiska błotne.

Jako przyczynę tragicznego zdarzenia w pobliżu Big Sur Departament Transportu Kalifornii wskazał usuwające się ze zbocza kamienie i fragmenty gruntu. Zatkały one kanały drenażowe, co doprowadziło do podmycia jezdni.

Skala szkód widoczna jest na nagraniu wideo z drona, jakie wykonali oceniający sytuację eksperci Caltrans.

tvp.info/kp