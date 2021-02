Nad Bałtykiem będą tłumy. Tsunami rezerwacji

Rok 2021 nie zaczął się pomyślnie dla polskich turystów. Ferie zimowe w jednym terminie dla całego kraju i nałożenie na właścicieli obiektów noclegowych zakazu wynajmu kwater sprawiło, że Polacy z tym większą determinacją zaczęli szukać noclegów na wakacje – pisze Katarzyna Stępień na portalu wp.pl.

Brak możliwości wypoczynku zimą Polacy zechcą zrekompensować sobie latem, zwłaszcza podczas nadchodzących wakacji – mówi dla wp.pl Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Wiadomo, że nawet jeśli obiekty noclegowe zostaną ponownie otwarte, to będą działać w reżimie sanitarnym. Mimo to, wszyscy czekają na ten moment, gdy ponownie będzie można wyjechać na urlop w kraju.

Mimo obowiązujących obostrzeń, wielu Polaków liczy na to, iż wakacyjne wyjazdy zrealizują bez większych problemów.

Widzimy to po rosnącej liczbie zapytań, które kierują do właścicieli obiektów noclegowych. Już w styczniu ponad 90 proc. zapytań wysyłanych do obiektów noclegowych nad morzem dotyczy wypoczynku w lecie. Można z tego wnioskować, iż w wakacje nad Bałtykiem będzie dość tłoczno- dodaje Kamila Miciuła.

Z danych portalu wynika, że na pierwszym miejscu wśród tegorocznych rezerwacji na wakacje jest Władysławowo. Miejscowość wybierają głównie rodziny z dziećmi oraz pary w średnim wieku.

Na drugim miejscu znalazło się Zakopane, gdzie pytania o wypoczynek w wakacje stanowią 12 proc. ogółu zapytań wysyłanych do obiektów noclegowych, znajdujących się w tej lokalizacji. Miasto jest popularne niezależnie od pory roku, w wakacje przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi oraz amatorzy wędrówek po górach. Najpopularniejsze szlaki turystyczne, zwłaszcza nad Morskie Oko czy do schroniska Murowaniec przypominają wtedy prawdziwą autostradę.

TOP 3 wakacyjnych kierunków zamyka Łeba. Miejscowość cieszy się zainteresowaniem turystów ze względu na liczne atrakcje. Szerokie, piaszczyste plaże to oczywiście pozycja obowiązkowa podczas wizyty w tym miejscu. Hitem są także: park dinozaurów oraz ruchome wydmy, które znajdują się terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

W dziesiątce najpopularniejszych miejscowości na wakacje 2021 znalazły się jeszcze: Polańczyk, Krynica Morska, Szczawnica, Okuninka nad Jeziorem Białym, Karwia, Solina oraz Jastarnia.

Turyści, którzy liczą na spokojniejszy wypoczynek, szukają wolnych pokoi na wrzesień. Kurorty wtedy pustoszeją, łatwiej też o wolny termin w atrakcyjnym obiekcie noclegowym. Jednak takie wczasy też planowane są wyprzedzeniem.

W tym roku najwięcej osób planuje wczasy na przełomie wakacyjnych miesięcy.

Najbardziej gorące terminy przypadają pomiędzy drugą połową lipca 2021 a pierwszą połową sierpnia 2021. Wtedy może być najtrudniej o nocleg - zauważa Kamila Miciuła.

Z danych portalu wynika, że najchętniej rezerwujemy na tegoroczne wakacje: kwatery i pokoje, domki oraz apartamenty – pisze Katarzyna Stępień.

Średnia cena noclegu na wakacje póki co nie jest wygórowana. Wszystko zależy oczywiście od kategorii wybranego obiektu noclegowego, oczekiwanych udogodnień oraz terminu. W kurortach nad morzem za nocleg zapłacimy ok. 48 zł we Władysławowie i 56 zł w Łebie - za osobę za noc. Podobnie kształtują się ceny w popularnych górskich kurortach. W Tatrach, Karkonoszach i Beskidach średnia cena noclegu to ok. 55 zł. Taniej jest w Bieszczadach. Nocleg w Solinie znajdziemy już za niecałe 49 zł.

