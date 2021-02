Rekord chińskich inwestycji w Polsce! To efekt potężnego przejęcia!

Największa chińska inwestycja w Europie w 2020 r. została ulokowana w Polsce - wynika z danych zebranych przez Rhodium Group. W efekcie w ubiegłym roku Chińczycy zainwestowali nad Wisłą rekordową kwotę, a nasz kraj dołączył do grona głównych odbiorców chińskiego kapitału na Starym Kontynencie.

Przez lata Polska pozostawała na marginesie zainteresowania inwestorów zza Muru. Chińczycy chętniej inwestowali w bogatszych i bardziej rozwiniętych krajach - USA, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. To tam mieli najbliżej do zamożnych konsumentów i kompetentnych pracowników oraz to tam mogli zdobyć najnowocześniejsze technologie i know-how czy najbardziej znane marki.

Fala kapitału z Państwa Środka urosła jednak tak mocno, że przestraszyła zarówno Waszyngton i Brukselę, jak i Pekin. Amerykanie i Europejczycy zaczęli rzucać Chińczykom kłody pod nogi - w obawie przed przejęciem zachodnich perełek przez inwestorów ze Wschodu, ale i w reakcji na przeszkody stawiane zagranicznemu biznesowi za Murem. Z kolei władze Chin zrozumiały, że gwałtowny odpływ środków zagraża stabilności finansowej kraju, a często jedynym celem inwestycji jest usunięcie pieniędzy poza zasięg partyjnej centrali. Szaleństwo z lat 2016-17 zostało szybko ukrócone.

Z danych Rhodium Group opublikowanych przez kancelarię Baker McKenzie wynika, że pod tym względem ubiegły rok niewiele różnił się od poprzednich. Wartość chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej i krajach EFTA oraz USA i Kanadzie wyniosła raptem 15 mld dol., najmniej od dziesięciu lat.

Natomiast rekordowy wynik w naszym kraju to przede wszystkim efekt jednej transakcji. Na polski rynek z przytupem weszła firma GLP, działająca w sektorze nieruchomości logistycznych. Światowy gigant miał wydać ponad miliard dolarów na aktywa Grupy Goodman w Europie Środkowo-Wschodniej. Była to największa chińska inwestycja na Starym Kontynencie w 2020 r. Z tej kwoty analitycy Rhodium blisko 800 mln dol. przyporządkowali Polsce, gdzie znajduje się 48 budynków przemysłowych i magazynowych nabytych przez GLP, co stanowi ok. 70 proc. przejętego portfolio - informował Warsaw Business Journal.

Na tym jednak duże chińskie akwizycje nad Wisłą o dziwo się nie kończą. Eksperci szacują, że blisko 200 mln dol. ulokowała w Polsce inna firma z sektora nieruchomości - CGL, która nabyła od Invesco dwa centra logistyczne Amazona w Bolesławcu i Pabianicach. Analitycy Rhodium dostrzegli jeszcze jedną inwestycję - Jinan Meide miał nabyć polskiego producenta łączników do rur. Kwota transakcji jest jednak nieznana.

Czytaj też: Niemcy straszą radioaktywną chmurą z Polski! Skąd ta histeria?

bankier.pl/kp