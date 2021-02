Wkrótce latające auta? Szokująca rewolucja w transporcie!

Airspeeder Mk3 to kolejna wizja bolidu przeznaczonego do transportu, ale też rywalizacji w przestworzach. Wielu fanów sportów motorowych jest zainteresowanych stworzeniem nowej dyscypliny, w której piloci będą mogli rywalizować w pojazdach latających. Jeszcze kilka lat temu była to pieśń przyszłości, ale rozwój technologii dronów postępuje tak szybko, że niebawem stanie się to rzeczywistością.

Nowy pojazd australijskiego Alauda Racing oferuje niesamowite osiągi. Airspeeder Mk3 to maszyna pionowego startu i lądowania. Bez problemu możemy unieść się z każdej powierzchni i przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 2,3 sekundy, a następnie rozpędzić do 130 km/h. Takie osiągi zapewnia mu 96-kilowatowy elektryczny system napędowy w postaci czterech silników i wydajne akumulatory. Pojazd ma masę zaledwie 100 kilogramów, zatem mówimy tutaj o świetnym współczynniku masy do mocy.

Alauda Racing planuje zorganizować wyścigi podniebnych bolidów jeszcze w tym roku. Inżynierowie chcą przygotować je w podobny sposób, co wyścigi Formuły 1. Latające bolidy będą pędziły nad słynnymi torami na całym świecie, a na pit stopach będą lądowały w celu szybkiej wymiany akumulatorów. Przedstawiciele Alauda Racing uważają, że rywalizacja będzie polegała nie tylko na umiejętnościach pilotów, ale również w celnym doborze akumulatorów w zależności od tras przelotów.

Czytaj też: Futurystyczny śmigłowiec zastąpi kultowe Black Hawki?

geekweek.pl/kp