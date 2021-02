Śnieżny armagedon w Polsce! Skrajnie niebezpiecznie, "będzie tylko gorzej"!

Nad Polskę dotarło arktyczne powietrze z północy. IMGW prognozuje, że mrozy utrzymają się w Polsce kilka tygodni, a w najbliższych godzinach spadnie nawet do 40 cm śniegu. Rzecznik IMGW oznajmił, że to nie jest „bestia ze wschodu”.

Rzecznik IMGW mówił w TVP Info o syberyjskich mrozach, które już zawitały w Polsce. Pytany, czy to „bestia ze wschodu”, która dotarła do nas z opóźnieniem, mówił, że to raczej ta z północy.

–To powietrze z północy do nas dotarło, to powietrze arktyczne. Te najniższe wartości mamy za sobą, teraz przed nami noce ciut cieplejsze, bo wartości maksymalne rzędu -13 st. – mówił. Jednak długo to nie potrwa. Od nocy ze środy na czwartek wrócą temperatury poniżej -20.

Walijewski powiedział, że w ciągu dnia notowane będą wartości ujemne dwucyfrowe na większości obszaru kraju. Mówił też, że „od południa wchodzi dość aktywny front, na którym pada śnieg, może go być do 40 cm na Lubelszczyźnie”.

–W każdym kolejnym dniu będzie tylko gorzej – dodał.

