Mazurek uczy Kropiwnickiego! PO obniżyło składkę na zdrowie, PiS podwyższył!

Mazurek udzielił srogiej lekcji Kropiwnickiemu: PiS wyciągnął służbę zdrowia z finansowej zapaści, do której doprowadziły rządy PO

Robert Kropiwnicki podczas rozmowy nie ukrywał, że liczy na to, że Jarosław Gowin zdecyduje się przejść na stronę opozycji.

Jednak Kropiwnicki umiał przyznać, że przejście do przeciwnego obozu politycznego można traktować jak swoistą dużą nielojalność. Oczywiste jest, że jeżeli ktoś kandyduje z jednej listy, a przechodzi do innego obozu, to jest sprzeniewierzenie się woli wyborców. Kiedy doprowadza się do sytuacji wyborczej, to wtedy referendum [red. ws. odwołania posła] już nie ma sensu. Ruch Kałuży był zdradą wyborców, ale uważam, że jeżeli Gowin przejdzie na stronę opozycji będą szybko wybory. Ten spór trzeba rozstrzygnąć drogą wyborów - odpowiedział, dopytywany o ewentualny transfer Gowina i krytykę jaka spadła na radnego Kałużę, który po wyborach samorządowych, w których startował z list opozycji, podjął współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.

Kropiwnicki, nawiązując do ostatniej konwencji PO, stwierdził, że:

Nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie o to, jaki byłby koszt takiej akcji.

Mazurek: PiS wyprowadził służbę zdrowia z finansowej zapaści

Poseł PO został również zapytany o propozycję Platformy dotyczącą finansowania służby zdrowia.

Chcecie również pomóc zdrowiu, służbie zdrowia. I tutaj wie pan, ja sprawdziłem, jak pomagacie służbie zdrowia. Chcecie, żeby już od następnego roku, jak Platforma przejmie władzę, było 6 proc. na służbę zdrowia, tak? - pytał Robert Mazurek.

Tak, tak. Uważamy, że to jest absolutna konieczność. Dzisiaj mamy niespełna 5 proc. Jesteśmy, jeśli chodzi o wydatki na szarym końcu Europy - odpowiedział Kropiwnicki.

A wiem pan kto do tego doprowadził? PiS, prawda? To ja panu pokaże to na wykresie. Jak Platforma Obywatelska przejmowała władzę, to jeszcze stary budżet na rok 2008, wasz pierwszy budżet, to było 4,73 proc. na służbę zdrowia. I teraz, co roku, byliście w tym bardzo konsekwentni, muszę to przyznać, z jednym wyjątkiem, co roku leciało to w dół. Doszliście w 2015 r. do poziomu 4,46 proc. A i to tylko dlatego, że tam było minimalne podwyższenie, bo to rok wyborczy, więc trzeba było dać drobne podwyżki. Co robi PiS? Tak realnie - wiem, że pan mnie zaraz nazwie PiS-owcem - tylko ja mam przed sobą te wykresy. Otóż PiS przejmuje kiedy jest 4,55 proc., a w 2019 - tym ostatnim przedcovidowym rokiem - jest 4,86 proc. Panie pośle, PiS wyprowadził służbę zdrowia - finansowo - z tej zapaści, do której doprowadziło ją 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - przypomniał prowadzący rozmowę.