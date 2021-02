Morawiecki: powstanie krajowa sieć kardiologiczna

Powstanie krajowa sieć kardiologiczna, pilotaż będzie realizowany na Mazowszu - poinformował w czwartek, w Światowym Dniu Chorego, premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę, że 4 lutego - w Światowym Dniu Walki z Rakiem - poinformowano, że do końca marca przygotowany zostanie projekt, który pilotaż sieci onkologicznej przekuje na rozwiązanie systemowe; ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022.

Dziś spotykamy się, żeby podobny program rozpoczął się w dziedzinie kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej” – poinformował premier.

Rozpoczynamy dziś niezwykle ważny etap wejścia w program, który nazywamy krajową siecią kardiologiczną. Na początek będzie to pilotaż w województwie mazowieckim - przekazał Morawiecki.

Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu i czasie - w Światowy Dzień Chorych w Narodowym Instytucie Kardiologii, który wraz ze Śląskim Centrum Chorób Serca słynie w całej Europie z wybitnych osiągnięć kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Pamiętamy osiągnięcia prof. Religi czy prof. Zembali i jesteśmy z nich dumni. Chcemy, żeby ten program całościowo podszedł do schorzeń sercowo-naczyniowych Polaków – powiedział Mateusz Morawiecki.

Krajowa Sieć Kardiologiczna będzie funkcjonować najpierw jako pilotaż w województwie mazowieckim. Na początku będzie ona służyła do diagnozowania i leczenia: zaburzeń rytmu serca, zastawek, niewydolności, a także nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego.

Korzystamy z pewnego pilotażu, czyli koordynowanej opieki specjalistycznej zwanej KOS-Zawał - to system opieki, który ma pomóc pacjentom w leczeniu pooperacyjnym i utrzymaniu zdrowia. Ten program się powiódł. Program KOS-Zawał pokazuje, jak ważne jest leczenie od samego początku - diagnostyki, konsultacji, poprzez skierowanie do właściwego ośrodka, terapię, zajęcie się pacjentem i monitoring po okresie ambulatoryjnym, czy po operacji – stwierdził premier.

Chcemy, żeby choroby sercowo-naczyniowe były w Polsce leczone jak najlepiej- podkreślił Mateusz Morawiecki.

Krajowa sieć kardiologiczna to bardzo ważny krok, druga odsłona planu odbudowy zdrowia Polaków - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał, że „następne elementy planu będą odnosić się m.in. do zdjęcia limitów dostępu do specjalistów i rehabilitacji post-covidowej”.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że „pandemia spowodowała nie tylko spustoszenie w postaci dużej liczby zakażeń, zgonów, ale przyczyniła się w sposób bezpośredni do deficytu zdrowia i spadku liczby wykonywanych zabiegów, m.in. tych kardiologicznych”. „Dlatego zdecydowaliśmy się z premierem przygotować pewien plan odbudowy zdrowia Polaków, który ma odnosić się do tych najważniejszych dziedzin” - dodał.

Jak podkreślił Niedzielski, powstanie krajowej sieci kardiologii „to druga odsłona dużego planu odbudowy zdrowia Polaków, który będzie prezentowany w najbliższych tygodniach lutego”. Zapowiedział, że „następne elementy planu będą odnosiły się zdjęcia limitów dostępu do specjalistów, również zapewnienia rozwiązania dotyczącego rehabilitacji post-COVID-owej”. „Będziemy chcieli zaprezentować program profilaktyki skierowanej do osób 40+, która pozwoli w ramach bilansu zdrowotnego po covidzie zadbać o swoje zdrowie i wrócić do normalnego trybu leczenia i diagnostyki” - dodał.

