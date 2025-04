Morawiecki: gdzie jest 800 mln zł na produkcję Krabów?

W 2022 roku przeznaczyliśmy ponad 200 mln zł na inwestycje w Hucie Łabędy i kolejne ponad 300 mln zł na inne inwestycje w Węglokoksie. W Bumarze Łabędy miała być realizowana kolejna inwestycja pod produkcję Krabów i na to przeznaczyliśmy 800 mln zł. Pytam - co się dzieje z tymi inwestycjami? - mówił w piątek w Gliwicach wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki.

Gliwicki poseł PiS Jarosław Wieczorek poinformował na piątkowym briefingu przed Hutą Łabędy, że Morawiecki przyjechał tam na zaproszenie strony społecznej spółki, która miała sygnalizować, że ”zamówienia spadają, że zysk jest mniejszy, że brak perspektyw dotyczących inwestycji, które były zaplanowane i na które były już zapewnione pieniądze„.

„Polska potrzebuje stali. Polska potrzebuje przemysłu. Polska potrzebuje przemysłu ciężkiego” - mówił b. premier przed zakładem. „Wiedzieliśmy o tym i dlatego już w 2022 r. przeznaczyliśmy ponad 200 mln zł na inwestycje w Hucie Łabędy i kolejne ponad 300 mln zł na inne inwestycje w Węglokoksie” - wskazał.

Przypomniał, że w pobliżu funkcjonuje zakład Bumar-Łabędy (spoza grupy Węglokoksu - PAP), w którym jego rząd zapowiedział drugą linię produkcji armatohaubic Krab, po Hucie Stalowa Wola.

„Na to przekazaliśmy z budżetu państwa polskiego ponad 800 mln zł. Pytam stąd głośno, co się dzieje z tymi inwestycjami?” - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, że Europa mówi o reindustrializacji, tymczasem inwestycje w tym zakresie pozostawione przez jego rząd są zamrożone już trzeci rok. „Nie są realizowane inwestycje, które są tak potrzebne. Potrzebujemy stali. Jak przemysł ciężki bez stali? Jak przemysł ciężki bez odpowiedniej energetyki, która tutaj jest wykańczana na Śląsku przez tych, którzy dzisiaj rządzą” - pytał polityk PiS.

„Związkowcy, pracownicy powiedzieli mi wprost: żądają rozpoczęcia realizacji tej inwestycji. Ja mogę w ślad za nimi powtórzyć: żądam również natychmiastowego rozpoczęcia inwestycji z pieniędzy, które zostawił mój rząd. W 2022-23 roku potężne środki zostały przekazane, umowy zostały podpisane” - akcentował b.premier.

Jak zauważył, Huta-Łabędy „była bardzo rentowną hutą„.

„Zysk 250 mln zł, teraz spada. Zamówienia spadają o 50 proc. Coś się złego dzieje. Chcemy zamknięcia następnych miejsc pracy? Wzywam rząd do natychmiastowego rozpoczęcia inwestycji z pieniędzy, które zostawił mój rząd na realizację tych inwestycji” - oświadczył Morawiecki.

Mateusz Morawiecki na spotkaniu z załogą Bumaru Łabędy / autor: materiały prasowe PiS / X @pisorgpl

W ostatnim dniu marca br. podobne w wymowie wystąpienie wygłosił przed Bumarem-Łabędy inny wiceprezes PiS, b. szef MON, Mariusz Błaszczak, który w 2023 r. wraz z Morawieckim ogłaszał deklarację uruchomienia tam drugiej linii 155 mm armatohaubic Krab. Na ten cel rząd PiS przekazał do Polskiej Grupy Zbrojeniowej 850 mln zł. „Niestety te pieniądze do dziś nie zostały wykorzystane” - mówił wówczas Błaszczak. Jak dodał, związki są zaniepokojone o przyszłość Bumaru-Łabędy, ponieważ realizowany obecnie tam kontrakt na modernizację czołgów Leopard A4 skończy się za niewiele ponad rok.

Węglokoks nie komentuje pytań polityka PiS

Węglokoks, do którego należy m.in. Huta Łabędy, nie komentuje piątkowej wypowiedzi b. premiera. Koncern w ostatnich miesiącach sygnalizował przegląd działań restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych przygotowanych przez poprzednie władze i rozpoczął własne: m.in. z końcem marca br. Węglokoks, Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje zawarły umowę restrukturyzacyjną.

Mająca ponad 175-letnią tradycję Huta Łabędy z grupy Węglokoksu jest dostawcą wyrobów hutniczych, jak ceowniki, dwuceowniki, rury stalowe do zastosowań przemysłowych. Specjalizuje się w produkcji dla sektora górniczego, oferując m.in. kształtowniki czy akcesoria do obudów chodnikowych.

Do grupy Węglokoksu należą hutnicze spółki, prócz Huty Łabędy w Gliwicach, są to: Huta Częstochowa, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje (w tej ostatniej ma 80 proc. udziałów). Węglokoks jest też właścicielem 16,55 proc. akcji Huty Pokój SA. Koncern działa na mniejszą skalę w segmencie energetycznym i logistycznym.

W grudniu ub. roku zarządy Węglokoksu oraz spółek Huta Pokój Profile, Huta Pokój Konstrukcje i Walcownia Blach Batory wystosowały komunikat do załóg, w którym przyznały, że sytuacja finansowa spółek stalowych z grupy jest bardzo trudna, co nie zmienia planu przeprowadzenia ich restrukturyzacji i wdrożenia działań naprawczych. Zapowiedziano przygotowania do podpisania umowy restrukturyzacyjnej między spółkami z grupy i Węglokoksem, z deklaracją zapewnienia spółkom rozwoju poprzez inwestycje w różnych obszarach ich działalności.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

RPP pod presją ceł Trumpa! Pierwsza obniżka już w maju?

Drożyzna znowu szybko się rozpędza!

Dlaczego oprocentowanie depozytów jest tak niskie?

»»Na granicy działa przemytnicza mafia – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24