Morawiecki: NBP stanął na wysokości zadania

Jestem skrajnie zdumiony. Oni, jako główny grzech prezesa Glapińskiego przytaczają to, co powinno być jego główną zasługą. A mianowicie aktywny udział w ratowaniu gospodarki w czasach absolutnie kryzysowych – COVID, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny czy inflacyjny – mówił były premier Mateusz Morawiecki na antenie telewizji wPolsce.pl.

Były szef rządu zapytany o ocenę działań koalicji rządzącej, która usiłuje doprowadzić do postawienia prezesa NPB przed Trybunałem Stanu, odpowiedział:

NBP stanął na wysokości zadania i - w zakresie polityki monetarnej i finansowej, zrobił to, co robią EBC, Bank Anglii, Bank Japonii od wielu, wielu lat.

Morawiecki, który ma nadzieję, że atak na prezesa NBP mimo wszystko zakończy się fiaskiem, zastanawiał się, jak obecne postępowanie rządzącej KO wpłynie na następców Glapińskiego.

Jaki prezes banku centralnego będzie odważny na tyle, by w tym świecie pełnym niebezpieczeństw, choćby geopolitycznych, z którymi się mierzymy, współpracować z jakimkolwiek rządem? – pytał.

I dodał:

Jeśli zrobią to wbrew konstytucji, tylko i wyłącznie dlatego, że posiadają większość parlamentarną, to z definicji każdy kolejny rząd i będzie mógł zrobić to samo z każdym następnym prezesem banku centralnego – ostrzegał.