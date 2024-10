Morawiecki: „zerowy” VAT na żywność - natychmiast!

Były premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych: rząd Donalda Tuska powinien przywrócić natychmiast zerową stawkę podatku VAT na żywność.

„Zwracam się do obecnego rządu, do obecnego premiera, niech natychmiast z powrotem wprowadzą zerowy VAT na żywność” – mówi Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„To jest to co wprowadził mój rząd: obniżony VAT na żywność, na gaz, na energię elektryczną, na wszystko to, co łagodzi skutki wysokich cen – mówi w nagraniu były premier.