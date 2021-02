Polski wynalazek wykryje Covid-19 z oddechu! "To rewolucja"

Firma ML System stworzyła urządzenie, które wykrywa koronawirusa z oddechu w ciągu mniej niż 10 sekund. Wynalazek zaprezentowano w czwartek podczas konferencji prasowej prezydenta Andrzeja Dudy w siedzibie firmy w Zaczerniu koło Rzeszowa (Podkarpackie)

Jak zaznaczył prezydent Duda, „odkrycie tego urządzenia jest dzisiaj wielką dumą całej Rzeczypospolitej”.

Wyraził nadzieję, że urządzenie to nie tylko zapobiegnie wielu zakażeniom koronawirusem i uchroni wielu ludzi od infekcji, ale przede wszystkim ułatwi życie społeczeństwom na całym świecie.

Prezydent podkreślił, że „odkrycie tego urządzenia tu właśnie, w podrzeszowskiej firmie (…) jest dzisiaj wielką dumą nie tylko Podkarpacia, ale całej Rzeczypospolitej, a także również i moją”. W 2016 roku spółka została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Wierzę w to, że wkrótce po badaniach klinicznych, które w najbliższych dniach się rozpoczną, urządzenie to będzie mogło trafić do masowej produkcji i - mam nadzieję - rozsławi firmę na całym świecie, dlatego że jest to coś, czego do tej pory nie stworzył i nie zaprezentował - o ile mi wiadomo - jeszcze nikt – mówił prezydent Duda.