Zgrzyta na linii UE-Rosja. „Relacje z Rosją osiągnęły najniższy punkt"

Relacje z Rosją osiągnęły najniższy punkt - tak w piątek rzecznik KE ds. międzynarodowych Peter Stano odniósł się do wypowiedzi szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, według którego Moskwa jest gotowa do zerwania relacji z UE

Niezależnie od tego, czy Ławrow powiedział to czy tamto, niezależnie od tego, jak Kreml próbował z tego się wycofywać, to co jest ważne dla UE to fakt, że stan relacji między UE a Rosją nie jest dobry. Właściwie osiągnął najniższy punkt - oświadczył Stano.

Układamy stosunki z innymi krajami w oparciu o wartości, nasze interesy, szacunek dla prawa międzynarodowego i zobowiązań, które na siebie przyjęliśmy. (…) Za każdym razem kiedy druga strona jest gotowa do takiej współpracy i dialogu. (…) Rosja dała jasno do zrozumienia, że nie jest gotowa, żeby iść w tym kierunku. Przez różne sygnały, a nie tylko przez jeden wywiad - podsumował rzecznik KE.