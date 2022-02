Min. obrony W. Bryt.: Rosja planuje strategiczne ćwiczenia nuklearne

Rosja planuje wkrótce rozpocząć strategiczne ćwiczenia nuklearne - powiedział w czwartek brytyjski minister obrony Ben Wallace. Ostrzegł, że działania Kremla zmierzają w złym kierunku pomimo wysiłków na rzecz znalezienia dyplomatycznego rozwiązania. Jak dodał, Wielka Brytania jest gotowa wysłać więcej wojska do Europy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Pomimo rozmów kierunek podróży jest w złą stronę. Rosjanie wciąż powiększają swoje batalionowe grupy taktyczne. Planują wkrótce rozpocząć nuklearne ćwiczenia strategiczne i faktycznie widzimy większą aktywność gdzie indziej” - mówił w BBC Radio 4 Wallace, który w czwartek po południu udaje się do Rosji na rozmowy ze swoim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu.

Wallace powiedział też, że Rosja może przeprowadzić operację „pod fałszywą flagą”, by zyskać pretekst do inwazji na Ukrainę. Zapytany, czy Wielka Brytania ma jakiekolwiek dowody na takie twierdzenie, Wallace wyjaśnił, że widział informacje wywiadowcze, z których wynikało, że Rosja „angażowała się i angażuje w plany tego typu działań”. Dodał, że jest to część rosyjskiego schematu „wojny podprogowej”, który obejmuje również cyberataki i podziały polityczne.